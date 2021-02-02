Было невыносимо тяжело и страшно: Илона Гвоздева в "голом" боди решилась на откровение

Илона Гвоздева – счастливая мама двух прекрасных деток, любимая и любящая жена, а также реализовавшийся в любимой профессии человек. Она часто делится с поклонниками своими мыслями, рассуждениями, мотивацией, приводит примеры из жизни и рассказывает о личном опыте. Так, в этот раз хореограф решила поговорить о сокровенном и порассуждать, как бы могла выглядеть ее жизнь, если бы не череда событий, кардинально поменявших все.

Победительница "Танцев со звездами 2018" опубликовала фотоколлаж, на котором демонстрирует гибкость, растяжку, грацию и подтянутое спортивное тело в "голом" боди нюдового оттенка. Илона решила порассуждать на извечную и близкую каждому тему – что было бы, если бы…Она перечислила знаковые события, которые радикально овлияли на ее жизннный путь.

Илона продемонстрировала гибкость и грацию (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Из личного опыта хочу рассказать вам, где бы я была сейчас, если бы...



1. Что если бы в Днепропетровске в школе к нам не зашли ребята из профориентации КНУКиМ

2. Что, если бы в 20 лет я не рискнула и не переехала в Киев на ПМЖ

3. Что, если бы я не пошла на кастинг "Танцуют Все - 2" поддержать подругу

4. Что, если бы я не села в метро на станции "Лесная"

5. Что, если бы не погиб мой папа



Исходя из данных вопросов, могу сказать следующее, если бы все это не произошло, сейчас я жила бы в Днепропетровске, скорее всего была бы дипломатом и работала бы на чьей-то фирме, не вышла бы замуж и не имела бы таких замечательных детей и не пыталась стать лучшей дочерью для своего отца, которой он мог бы гордиться", – убеждена Илона.



Илона считет, что случайности не случайны (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Она считает, что все происходило не зря, ведь жизнь всегда предлагала ей возможности, дарила разные ситуации и варианты решения. "Временами было невыносимо тяжело, было страшно, но я не сдавалась, рисковала, выигрывала и проигрывала, но все было и есть только в моих руках", - заявила хореограф.



Илона призналась, что все решения принимала сердцем, слушала внутренний голос, верила в себя и свои силы, всегда и все делала с любовью и отдавалась процессу на все 100%.



"Могу сказать что я счастлива и довольна собой, ведь у меня есть любимый муж,двое прекрасных детей, любимая работа (студия моя, тв проекты, преподавание в КНУКиМ, мастер-классы, фестивали и прочее), жилье, машина, деньги, статус и вы, мои дорогие подписчики, которые мотивируете меня всегда идти вперед", - сделала признание она.

Напомним, что ранее Илона Гвоздева перечислила топ-5 упражнений для восстановления формы после родов.