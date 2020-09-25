Я с ней ссорюсь: Дантес озвучил неожиданную причину конфликтов с Дорофеевой

Владмир рассказал о роли жены в его возвращении на сцену

Владимир Дантес считает жену Надю Дорофееву своим огромным стимулом, поддержкой и опорой, ведь она верит в него как никто и готова всячески содействовать в творческих начинаниях. Об этом он рассказал Потапу и "Позитиву" в рамках YouTube-шоу 2POPODCAST.

Певица долго время пробовала уговорить мужа возобновить певческую карьеру. "Позитив" даже признался, что видел, как Надя всячески пыталась вернуть мужа на сцену, она даже просила написать для него песню и сама принимала участие творческом процессе, и, наконец, упорной девушке удалось уговорить талантливого супруга.

"Она мне всегда рассказывает, какой я классный, и я с ней из-за этого ссорюсь. Я переношу себя в 2008 год, когда стою на кухне, прошел первый кастинг "Фабрики звезд", прошел на второй, уезжаю в Крым работать барменом. И мне мама говорит: "Так надо на второй тур приехать". Я говорю: "Мам, лучше я откажусь от шоу, чем шоу откажется от меня". И уезжаю. Меня силой привезли на второй тур. То же самое происходит с Надей. Она говорит: "Ты такой, ты такой! Ты можешь разорвать всех!" Я говорю: "Да таких, как я миллион!" И все продолжается, как в том 2008 году. Сейчас я чуть-чуть поумнел, и начинаю прислушиваться к человеку, который меня действительно любит", - признался Владимир.

Надя Дорофеева верит в мужа и его талант (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

В какой-то момент Владимир проявил самоиронию и создал даже собственный мэм "муж Нади Дорофеевой". В это время он вел тревел-шоу и путешествовал по всему миру, но его достижения оставались в тени, поэтому шоумен решил раскрутить эту шутку о себе.

"Так есть же еще муж королевы, и ему еще хуже. Я муж своей королевы, которая классная", - смеется Дантес.

Надя для Владимира – огромный стимул, она мотивирует его двигаться вперед и не останавливаться.

Дантес рассказал Потапу и "Позитиву" о бесценной роли жены в его творческой жизни

"Надя была моим триггером и остается. В плане того, что когда мы начали встречаться, она зарабатывала больше, чем я. Мне было 23, суперэго. Я начал работать везде, где только мог, лишь бы зарабатывать деньги, чтобы самому себе доказать. А ей не важны деньги, ей главное, чтобы я ее любил и был внимателен", - рассказал Владимир.

К слову, Владимир Дантес признался, планирует ли Надей Дорофеевой детей.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева раздразнила жарким фото в коротких шортах на отдыхе в Турции.