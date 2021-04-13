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"Незаконно быть такой красивой": Дорофеева в топе и мини покорила стилем, не устоял даже муж

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 10:38
"Незаконно быть такой красивой": Дорофеева в топе и мини покорила стилем, не устоял даже муж Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева впервые в кресле вокального проекта Голос країни 2021, но она собрала сильную и достойную команду и уже готовится к полуфиналу. В первом прямом эфире она блистала в оригинальном образе с налетом французского шика.

Фото со съемок эффектном луке певица опубликовала в Instagram.

На Наде – комплект в черно-белых тонах, но это сочетание благодаря геометрическому принту не выгляд скучно, а наоборот – задает тон всему образу. Топ к рсетного типа, юбка-мини с кокетливой шнуровкой с боку, стильный тренч, длинные перчатки и аккуратный берет – все выполнено из одного материала. На шее – украшение от Prada.

Аккуратные широкие ,помада нюдового оттенка, веер густых длинных ресниц – и вот соблазнительный макияж готов.

&quot;Незаконно быть такой красивой&quot;: Дорофеева в топе и мини покорила стилем, не устоял даже муж

&quot;Незаконно быть такой красивой&quot;: Дорофеева в топе и мини покорила стилем, не устоял даже муж

Надя Дорофеева покорила стильным появлением на проекте (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Надя написала, что первый прямой эфир Голосу країни 2021 был невероятно волнительный и для участников, и для нее как тренера. Она сожалеет, что команду покинуло сразу три талантливых участника, но с двумя оставшимися намерена идти к победе с поддержкой мощного фан-клуба.

"Какова красота", - не выдержал Владимир Дантес. "Очень хорошо! До моего стиля еще далеко... но, не все сразу", - с юмором похвалила подругу Леся Никитюк. "Потрясающий образ! Просто огонь", - не удержалась от комплиментов Маша Ефросинина.

&quot;Незаконно быть такой красивой&quot;: Дорофеева в топе и мини покорила стилем, не устоял даже муж

Надя восхитила поклонников черно-белым луком (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Мнение звезд разделили и поклонники Нади.

  • Надежда Владимировна, незаконно быть такой красивой!
  • Я не могу перестать смотреть на этот нереальный красивый наряд
  • Невероятная… Самая красивая
  • Образ просто супер
  • Шикарный образ
  • Надя слишком красива
  • Мурашки от образа
  • Просто вылитая Ариана Гранде
  • Надежда Владимировна, ваш лук просто топ
  • Вот Вове повезло - такую девочку себе отхватил

К слову, Владимиру Дантесу удалось удивить и порадовать жену неожиданным появлением на проекте. Артист прятался в ящике на сцене во время выступления одного из участников команды Нади Ильи Резникова – он вышел из реквизита с цветами и растрогал певицу.

Напомним, что ранее бессменную ведущую Голосу країни 2021 Катю Осадчую заподозрили в беременности.

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