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Неземная красота: внучка Ротару в микробикини ошарашила пляжным фото

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 22:58
Неземная красота: внучка Ротару в микробикини ошарашила пляжным фото София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Lite

Внучка Софии Ротару, юная Соня Евдокименко, может похвастаться модельной внешностью. Девушка охотно снимается в профессиональных фотосессиях и не прочь устроить любительские, тем более ,когда для этого есть повод, например, отдых на курорте.

Она решила порадовать поклонников фото, сделанном на Гавайях, где она сейчас отдыхает. Кадр опубликован в Instagram красотки

Стройная Соня позирует в микробикини на песке у самой кромки Тихого океана. На девушке – крошечный купальник цвета морской волны. Она распустила волосы и предусмотрительно спрятала глаза за солнечными очками.

Юную красотку в комментариях поддержали мама Светлана и бабушка по материнской линии Людмила. Также были и комплименты от фолловеров: "Классное фото", "Красотулька", "Бриллиант".

Неземная красота: внучка Ротару в микробикини ошарашила пляжным фото

София подразнила горячим пляжным фото (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

В Instagram Stories Соня показала пару кадров в полный рост. Она идет по кромке прибоя, демонстрируя точеные формы.

Неземная красота: внучка Ротару в микробикини ошарашила пляжным фото

Неземная красота: внучка Ротару в микробикини ошарашила пляжным фото

София нежиться на пляже у Тихого океана (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

К слову, Соня отдыхает на Гавайях со своим любимым Дениом Жадановым и компанией друзей. На странице бизнесмена появилось совместное фото с возлюбленной. Пара позирует в живописном месте. Соня целует любимого в щоку, а он счастливо улыбается. На ней – маленькое легкое черное платье, а в руках трендовая плетеная сумка.

Неземная красота: внучка Ротару в микробикини ошарашила пляжным фото

София и Денис наслаждаются отдыхом на Гавайях (фото: instagram.com/denzhadanov)

К слову, легендарна бабушка Сони и ее тезка София Ротару считает, что внучке пока рано думать о браке, ведь она еще слишком молода. С возлюбленным девушки она знакома лично, но легенда эстрады убеждена, что юная красотка вначале должна получить достойное образование.

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