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Очень нежная: Наталья Могилевская в купальнике показала лицо без макияжа

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 11:32
Очень нежная: Наталья Могилевская в купальнике показала лицо без макияжа Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Наталья Могилевская устроила себе небольшой отпуск, а заодно и похвасталась натуральной красотой.

На фото, опубликованных в Instagram звезды, она предстала в купальнике и без косметики на лице.

45-летняя артистка сделала пару селфи на фоне зелени и цветов. На Наталья - топ от купальника коричневого цвета, ее волосы слегка растрепаны и без укладки, а на лице нет ни капли макияжа.

Она довольно улыбается на камеру и выглядит очень счастливой.

Очень нежная: Наталья Могилевская в купальнике показала лицо без макияжаОчень нежная: Наталья Могилевская в купальнике показала лицо без макияжа

Наталья Могилевская восхитила фанатов натуральной красотой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Кто уже успел отдохнуть этим летом? Где были или куда планируете?" - поинтересовалась Могилевская у подписчиков.

Пользователи сети отметили натуральную красоту Натальи и не стали скупиться на комплименты.

  • Не узнала
  • Очень красиво без макияжа. Натурально
  • Наташа, естественность - это ваше!!!
  • Умница, красавица! Талантище!!!
  • Вы очень нежная
  • Счастливые глаза
  • 1 тобі дуже личить посмішка
  • Наташенька, ты на любом фото КРАСОТКА
  • Красивая
  • Фото просто супер, вы даже лучше выглядите без макияжа, чем с ним
  • Красивые фотки! Настоящие
  • Наташа, вы здесь, такая милая, юная
  • Наталья, вы очень красивая девушка и очень крутая певица! Фото очень красивые!

Напомним, ранее Наталья Могилевская восхитила фигурой в мини и дала советы, как всегда быть в тонусе.

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