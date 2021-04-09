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Нежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую роль

Новина українською → США, Пятница 09 апреля 2021 15:58
Нежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую роль Кэри Маллиган претендентка на Оскар 2021 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Британская актриса Кэри Маллиган, наиболее известная зрителям благодаря участию в фильмах "Великий Гэтсби", "Воспитание чувств" и "Дикая жизнь", уже номинировалась на премию Оскар 2021. Но в этом году, похоже, заветная статуэтка от нее не уйдет.

Церемония награждения премии состоится в этом году 25 апреля. Но кинокритики и букмекеры уже сегодня сделали свои прогнозы. Первое место среди претендентов на лучшую женскую роль занимает именно Кэри, сыгравшая в фильме "Девушка, подающая надежды".

Также фильм выставлен в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж фильма".

Картина рассказывает о судьбе 30-летней женщины Кэсси Томас, которая не смогла смириться с жестоким обращением с ее лучшей подругой и решает вершить свое правосудие.

За эту роль Маллиган уже была удостоена звания Лучшей актрисы года от Национального советв кинокритиков США, а также получила номинацию на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса (драма)" и номинацию на премию Гильдии киноактеров США.

Нежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую роль

Маллиган в роли Кэсси Томас (кадр из фильма "Девушка, подающая надежды")

Впрочем, конкуренция у Кэри более чем достойная. В номинации "Лучшая актриса" блистают Андра Дей, Фрэнсис Макдорманд, которая уже получила ранее две статуэтки, Виола Дэвис и Ванесса Кирби.

Сама Кэри признается, что роль далась ей нелегко и требовала серьезной подготовки.

"Эта роль стала для меня своеобразным исследованием того, на что способна женщина в гневе", - говорит она.

Тем не менее, в реальной жизни Кэри нежная и мягкая, она обожает свою семью и детей. А еще - роскошные образы для красных дорожек. В преддверии церемонии любуемся самыми стильными из них.

Нежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую рольНежная и яркая Кэри: топ образов актрисы, которая получит Оскар 2021 за лучшую женскую роль

Кэри Маллиган (фото: Getty Images)

Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.

Список всех номинантов на премию "Оскар" можно увидеть здесь.

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