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Нежность и теплота: Светлана Лобода восхитила сеть фото с дочками в пижамах

Новина українською → Суббота 02 января 2021 10:29
Нежность и теплота: Светлана Лобода восхитила сеть фото с дочками в пижамах Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Светлана Лобода и сама вдохновляет поклонников стильными нарядами, и своих дочек наряжает так, что поклонники умиляются еще как минимум сутки под этими снимками.

Недавно Светлана покорила фолловеров в своем микроблоге луком в кожаных ботфортах на высоких каблуках.

А теперь, в честь рождественских праздников, Лобода показала своих малышек: в стильных праздничных пижамах с оленями, у одной шапочка Санты на голове, а у второй - резинка для волос, стилизованная под наряд Санты, красно-белая, девочки выглядят очень мило. Лиц дочерей Светлана на этот раз не показала. На руках у старшей малышки собачка.

Нежность и теплота: Светлана Лобода восхитила сеть фото с дочками в пижамахМама с малышками стоят в своем доме и смотрят в окно, в ожидании новогоднего чуда. Сама Светлана выбрала себе белое короткое пальто с цепями внизу, которое оголило ей ноги.

Фанаты и коллеги певицы по шоу-бизнесу поздравили всю семью с праздниками и восхитились нежностью и добротой этих сказочных зимних фото.

Нежность и теплота: Светлана Лобода восхитила сеть фото с дочками в пижамахСветлана Лобода с малышками ждут новогодних чудес (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, Светлана - из тех звездных мам, которая любит нарядиться с малышками в одинаковые наряды. Тренд носить одинаковые вещи со своими детьми уже давно популярен по всему миру. Одинаковые наряженные мама и малыши смотрятся мило и очаровательно и всегда собирают море лайков.

Кроме Лободы, так любит делать Полякова, Ребрик и другие знаменитости, посмотреть веселую подборку можно здесь.

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