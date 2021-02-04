Чтобы ничего не напоминало: Анджелина Джоли намерена продать дорогостоящий подарок Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись уже давно, но отношения между ними так и не наладились. Пара по-прежнему не решила вопрос опеки над общими детьми, а также не поделила некоторое имущество. Не так давно в сети появились слухи, что актриса намерена распродать на аукционе некоторые вещи, что напоминают ей о экс-муже. И в частности - его подарки.

Речь идет о дорогостоящей картине, которую написал Уинстон Черчилль в 1943-м году - "Башня мечети Кутубия". Она была приобретена у диллера почти за 3 миллиона долларов, после чего попала в частную коллекцию Анджелины.

Анджелина Джоли для Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)

Напомним, у супругов на двоих была общая художественная коллекция, стоимость которой составляла около 25-ти миллионов долларов. Почему же Джоли решила продать эту картину, неизвестно. Тем более что она очень трепетно относится к Чирчиллю и даже сделала несколько татуировок в его честь.

Напомним, ранее Анджелина дала новое большое интервью и снялась в стильной фотосессии. Актриса также рассказала о своей жизни после развода. По словам звезды, она не знает, как ответить на вопрос о том, чувствует ли себя счастливой. Ведь последние несколько лет были непростыми.

"Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно встает на свои места: словно тает лед, и кровь возвращается в мое тело", - говорит она.