"Ничего себе, какой стиль!" Кароль в необычном образе за 24 000 грн взбудоражила сеть
Тина Кароль – активный пользователь соцсетей и не оставляет поклонников без обсуждаемого контента. Ее фотосессии всегда вызывают бурную реакцию и становятся предметом детального изучения внимательных преданных фанов. И если за окном – поздняя осень, то кадры с Тиной с приближением холодов становятся все более жаркими.
Новый фотосет артистки, который она опубликовала в Instagam, вновь удивил поклонников, ведь они в очередной раз познакомились с новой Тиной.
Певица выбрала непривычный для себя аутфит- куртку из светлого джинса, украшенную меховыми вставками, и оригинальные джинсы с разрезами по бокам и оторочкой из белого меха от украинского бренда Ksenia Schnaider.
Тина Кароль показала оригинальный образ (фото: instagram.com/tina_karol)
Стоимость мехового джинсого ансамбля на на Тине - около 23 978 грн (885 долларов).
Скриншот: kseniaschnaider.com
На некоторых снимках Тина позирует без верхней одежды в одном коротком топе цвета капучино . На ногах – имбирные массивные меховые ботики из коллекции самой Тины.
Звезда предпочла макияж в естественных тонах, а волосы собрала в аккуратный хвост.
Поклонники традиционно искупали свою любимицу в комплиментах, а также отметили, что Тина вновь сменила имидж.
- Это вообще невозможно оторвать глаз, от этих шикарных фото
- Тин, сводишь с ума
- Тина, вам говорили, что нельзя быть настолько красивой?! Ну сердечко же не выдерживает такой красоты
- Стиль – вау
- Снегурочка
- Богиня
- Нереально красиво
- Какая невероятная
- Бомбезная!
- Необычный стиль, но в этом определенно есть изюминка и вкус
- Ничего себе, какой стиль!
Напомним, что недавно Тина Кароль повидалась с сыном Вениамином в Великобритании – мама и мальчик облачились в вышиванки в особый день.