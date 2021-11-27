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"Ничего себе, какой стиль!" Кароль в необычном образе за 24 000 грн взбудоражила сеть

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 11:29
"Ничего себе, какой стиль!" Кароль в необычном образе за 24 000 грн взбудоражила сеть Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль – активный пользователь соцсетей и не оставляет поклонников без обсуждаемого контента. Ее фотосессии всегда вызывают бурную реакцию и становятся предметом детального изучения внимательных преданных фанов. И если за окном – поздняя осень, то кадры с Тиной с приближением холодов становятся все более жаркими.

Новый фотосет артистки, который она опубликовала в Instagam, вновь удивил поклонников, ведь они в очередной раз познакомились с новой Тиной.

Певица выбрала непривычный для себя аутфит- куртку из светлого джинса, украшенную меховыми вставками, и оригинальные джинсы с разрезами по бокам и оторочкой из белого меха от украинского бренда Ksenia Schnaider.

&quot;Ничего себе, какой стиль!&quot; Кароль в необычном образе за 24 000 грн взбудоражила сеть

&quot;Ничего себе, какой стиль!&quot; Кароль в необычном образе за 24 000 грн взбудоражила сеть

Тина Кароль показала оригинальный образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Стоимость мехового джинсого ансамбля на на Тине - около 23 978 грн (885 долларов).

&quot;Ничего себе, какой стиль!&quot; Кароль в необычном образе за 24 000 грн взбудоражила сеть

&quot;Ничего себе, какой стиль!&quot; Кароль в необычном образе за 24 000 грн взбудоражила сеть

Скриншот: kseniaschnaider.com

На некоторых снимках Тина позирует без верхней одежды в одном коротком топе цвета капучино . На ногах – имбирные массивные меховые ботики из коллекции самой Тины.

Звезда предпочла макияж в естественных тонах, а волосы собрала в аккуратный хвост.

Поклонники традиционно искупали свою любимицу в комплиментах, а также отметили, что Тина вновь сменила имидж.

  • Это вообще невозможно оторвать глаз, от этих шикарных фото
  • Тин, сводишь с ума
  • Тина, вам говорили, что нельзя быть настолько красивой?! Ну сердечко же не выдерживает такой красоты
  • Стиль – вау
  • Снегурочка
  • Богиня
  • Нереально красиво
  • Какая невероятная
  • Бомбезная!
  • Необычный стиль, но в этом определенно есть изюминка и вкус
  • Ничего себе, какой стиль!

Напомним, что недавно Тина Кароль повидалась с сыном Вениамином в Великобритании – мама и мальчик облачились в вышиванки в особый день.

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