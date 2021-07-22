Никакого гламура: Ким Кардашьян показала реальное фото без макияжа и укладок

Ким Кардашьян обожает показывать себя в продуманных до малейшей детали гламурных образах . Но порой все же делает исключения и показывает себя без прикрас.

Новый пост звезды сети как раз об этом. А еще - о силе материнской любви.

Ким показала несколько милых фото, на которых она позирует в спортзале с сыновьями. 40-летняя бизнесвумен отправилась поработать над своими знаменитыми формами. Но 5-летний Сейнт и 2-летний Псалм не смогли больше ждать маму и решили ее навестить прямо там.

"Маленькие посетители сегодня в спортзале", - написала растроганная мамочка. На снимках она нежно обнимает и целует сыновей. При этом не вставая с тренажера.

Ким Кардашьян с сыновьями (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фанатов невероятно растрогала такая семейная идиллия. Но не меньше внимания привлек вид Ким, которая отправилась заниматься почти без макияжа и с простых хвостом. Образ ее составили легинсы, топ, кроссовки и толстовка, которую она завязала на поясе. Получилось стильно и мило.

"Ким без гламура - моя любимая Ким", "О боже, как я тебя люблю", "Какие вы все красивые", "Ты выглядишь прекрасно", "Ох, какие вы все милые", - засыпали звезду приятными комментариями.