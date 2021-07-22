ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Никакого гламура: Ким Кардашьян показала реальное фото без макияжа и укладок

Новина українською →
США, Четверг 22 июля 2021 18:35
Никакого гламура: Ким Кардашьян показала реальное фото без макияжа и укладок Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян обожает показывать себя в продуманных до малейшей детали гламурных образах. Но порой все же делает исключения и показывает себя без прикрас.

Новый пост звезды сети как раз об этом. А еще - о силе материнской любви.

Ким показала несколько милых фото, на которых она позирует в спортзале с сыновьями. 40-летняя бизнесвумен отправилась поработать над своими знаменитыми формами. Но 5-летний Сейнт и 2-летний Псалм не смогли больше ждать маму и решили ее навестить прямо там.

"Маленькие посетители сегодня в спортзале", - написала растроганная мамочка. На снимках она нежно обнимает и целует сыновей. При этом не вставая с тренажера.

Никакого гламура: Ким Кардашьян показала реальное фото без макияжа и укладокНикакого гламура: Ким Кардашьян показала реальное фото без макияжа и укладок

Никакого гламура: Ким Кардашьян показала реальное фото без макияжа и укладокКим Кардашьян с сыновьями (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фанатов невероятно растрогала такая семейная идиллия. Но не меньше внимания привлек вид Ким, которая отправилась заниматься почти без макияжа и с простых хвостом. Образ ее составили легинсы, топ, кроссовки и толстовка, которую она завязала на поясе. Получилось стильно и мило.

"Ким без гламура - моя любимая Ким", "О боже, как я тебя люблю", "Какие вы все красивые", "Ты выглядишь прекрасно", "Ох, какие вы все милые", - засыпали звезду приятными комментариями.

Напомним, на днях Ким уже умиляла сеть своим фото со старшим сыном. Фанаты уверены, что он - копия папы.

Читайте LITE в Google News
спорт красота фигура стиль мама мода сын Ким Кардашьян
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020