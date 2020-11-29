Никакого гламура: Лилия Ребрик показала, как выглядит ее работа на съемочной площадке

Лилия Ребрик веселится и дома, и на работе

Лилия Ребрик - мастер создавать для своей соцсети ну очень необычный контент! Недавно она поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочурки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка". Фанаты были просто в восторге от этой идеи для аутфитов.

Потом Лилия в своем микроблоге показала, в чем ходит на пижама-пати с дочками. И вот дело дошло и до работы, ведь Лилия не только ведущая, но и актриса. Так что Ребрик успевает повеселиться и на съемочной площадке.

Лилия Ребрик веселится на работе (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"За що я люблю кінозйомки?

за сміх і жарти на знімальному майданчику.

за те, що навіть коли на вулиці дуже холодно, а ти знімаєшся у літньому платті, ти настільки поглинута процесом, що не помічаєш жодних мінусів.

за адреналін від зйомок, який змінюється на ейфорію від виконаної роботи, і за кілометри текстів, які потрібно вивчити. Знаєте, пам’ять це дуже тренує.

і найголовніше - за зустрічі з неймовірними людьми! Це каааайф. Наприклад, серіал, над яким я зараз працюю називається "С кем поведешься". І я безмежно радію, що "повелась" з такою чудовою @zhukovtsova_kiyashko. Фотосесія так і називається #noglamur на знімальному майданчику. P.S. Обіцяють прем’єру десь в лютому, але зараз дуже важко щось планувати. Тому працюємо і тримаємо кулаки. Всім здоров’я!", - написала Лилия.

Напомним, что Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах. В спортивном костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.