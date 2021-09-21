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Никита Добрынин показал подросшего сыночка: поклонники обсуждают, на кого похож малыш

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Вторник 21 сентября 2021 15:33
Никита Добрынин показал подросшего сыночка: поклонники обсуждают, на кого похож малыш Никита Добрынин с сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Марина Настевич

Известный ведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал немного подросшего сына Льва, которому уже исполнилось два месяца.

В своем Instagram шоумен опубликован милый домашний фотоколлаж с малышом.

На фото звездный папа с сыночком запечатлены утром в постели. Добрынин лежит в одном белье и нежно прижимает к себе ребенка.

"И крутого всем дня от нашей мужской компании", - подписал милые кадры Никита.

Никита Добрынин показал подросшего сыночка: поклонники обсуждают, на кого похож малыш

Никита Добрынин показал расслабленное утро с крохой сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Поклонники засыпали его умиленными комментариями, а также принялись обсуждать, на кого же похож малыш - на маму Дашу Квиткову или все же папу. Большинство сошлись во мнении, что Лев больше пошел в маму.

  • Солоденький гарбузик
  • Мама копия
  • На мамочку похож
  • Улыбка мамина
  • Такой забавный малыш
  • Сладкий пирожок
  • Копия мамочка
  • Какой сладусик
  • Ну улыбка папина и ямочки эти, класс
  • Маленький смайлик
  • Радость ваша!!!
  • Большой вырос Львенок
  • Какой хорошенький, улыбака маленькая
  • Такой уже взрослый

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова шокировали ценой за роскошный отдых в Турции с маленьким сыном, в который они вскоре отправятся.

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