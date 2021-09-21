Никита Добрынин показал подросшего сыночка: поклонники обсуждают, на кого похож малыш

Известный ведущий и главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал немного подросшего сына Льва, которому уже исполнилось два месяца.

На фото звездный папа с сыночком запечатлены утром в постели. Добрынин лежит в одном белье и нежно прижимает к себе ребенка.

"И крутого всем дня от нашей мужской компании", - подписал милые кадры Никита.

Никита Добрынин показал расслабленное утро с крохой сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Поклонники засыпали его умиленными комментариями, а также принялись обсуждать, на кого же похож малыш - на маму Дашу Квиткову или все же папу. Большинство сошлись во мнении, что Лев больше пошел в маму.