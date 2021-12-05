Никитюк в Африке взбудоражила сеть провокационным видео: "и хочется, и колется"

Леся Никитюк отдыхает в Кабо-Верде в Африке и делится с подписчиками своими впечатлениями от отпуска в экзотическом месте. Ее снимок в бикини на берегу океана вызвал бурную реакцию в сети – поклонники начали беспокоиться за ведущую, которая отправилась на Африканский континент в разгар новой волны пандемии коронавируса, но она поспешила их успокоит.

Так, Леся решила развлечь подписчиков в Instagram забавным и весьма двусмысленным контентом.

Она опубликовала видео на фоне огромного кактуса, который явно испугал ее своим размером и формой. На ум ведущей тут же пришла ассоциация, на которую она намекнула в смешном ролике. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) "Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає секс-шоп на Кабо-Верде", - в своем фирменом стиле с юмором подписала забавное видео Леся. К слову, ролик оценила даже Екатерина Кухар. Подписчики ведущей принялись шутить в комментариях и придумывать забавные и остроумные подписи к рвидео. Кактус сына маминой подруги

И хочется, и колется

У нас тут возникают непристойные ассоциации

Секс-шоп для любителей колючих ощущений

Ой круто

Боюсь представить, какая там комната Кристиана Грея

Природа не шутит

Леся, Вам везет! Это знак - не проходи мимо!