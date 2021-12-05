Никитюк в Африке взбудоражила сеть провокационным видео: "и хочется, и колется"
Леся Никитюк отдыхает в Кабо-Верде в Африке и делится с подписчиками своими впечатлениями от отпуска в экзотическом месте.
Ее снимок в бикини на берегу океана вызвал бурную реакцию в сети – поклонники начали беспокоиться за ведущую, которая отправилась на Африканский континент в разгар новой волны пандемии коронавируса, но она поспешила их успокоит.
Так, Леся решила развлечь подписчиков в Instagram забавным и весьма двусмысленным контентом.
Она опубликовала видео на фоне огромного кактуса, который явно испугал ее своим размером и формой. На ум ведущей тут же пришла ассоциация, на которую она намекнула в смешном ролике.
"Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає секс-шоп на Кабо-Верде", - в своем фирменом стиле с юмором подписала забавное видео Леся. К слову, ролик оценила даже Екатерина Кухар.
Подписчики ведущей принялись шутить в комментариях и придумывать забавные и остроумные подписи к рвидео.
- Кактус сына маминой подруги
- И хочется, и колется
- У нас тут возникают непристойные ассоциации
- Секс-шоп для любителей колючих ощущений
- Ой круто
- Боюсь представить, какая там комната Кристиана Грея
- Природа не шутит
- Леся, Вам везет! Это знак - не проходи мимо!
Напомним, что ранее участник "Танцев со звездами" и бывший партнер Леси Никитюк на проекте Макс Ежов рассказала, что на самом деле стояло за ее конфликтами с Владом Ямой, и как ведущая чувствовала себя за кулисами самого танцевального шоу страны.