Никитюк в белье озадачила поклонников переменами во внешности: "очень похорошела"

Леся Никитюк давно расположила к себе поклонников фирменным искрометным юмором и умением посмеяться не только над другими, но и над собой. Ее посты в соцсети всегда наполнены позитивном и заставляют подписчиков Леди Ле улыбаться. Леся в последнее время радует фолловеров еще и соблазнительные луками, а также сексуальными нарядами – модельные параметры ведущей позволяют ей носить смелые аутфиты и выглядеть в них сногсшибательно.

На личной странице в Instagram Леся запостила очередное горячее фото – она позирует в расстегнутой рубашке, похожей на мужскую, и демонстрирует, что же скрыто под одеянием.

Макияж звезды выполнен в естественных тонах, а явный акцент сделан на соблазнительные влажные губы с трендовой нюдовой помадой и блеском. "Добрий ранок. Я наколола губи… Як я вас наколола", - решила подшутить над подписчиками ведущая. Леся показала соблазнительный образ из гримерки (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Многие из них заверили Лесю – ей не стоит сменять свою внешность, ведь естественность - ее "фишка". Красотка нереальная

Лесенька, настоящая, живая, природная красота твоя радует душу

Класс

Ты супер богиня

Очень приятная мисс

Леся, губы вы накололи еще давно, так что не удалось наколоть нас!

Не унифицируйтесь, потому что вы прекрасны

Леся, ты и так милаха

Не знаю, что сделали, но сто процентов очень похорошели