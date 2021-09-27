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Никитюк в белье озадачила поклонников переменами во внешности: "очень похорошела"

Новина українською →
Понедельник 27 сентября 2021 15:39
Никитюк в белье озадачила поклонников переменами во внешности: "очень похорошела" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк давно расположила к себе поклонников фирменным искрометным юмором и умением посмеяться не только над другими, но и над собой. Ее посты в соцсети всегда наполнены позитивном и заставляют подписчиков Леди Ле улыбаться. Леся в последнее время радует фолловеров еще и соблазнительные луками, а также сексуальными нарядами – модельные параметры ведущей позволяют ей носить смелые аутфиты и выглядеть в них сногсшибательно.

На личной странице в Instagram Леся запостила очередное горячее фото – она позирует в расстегнутой рубашке, похожей на мужскую, и демонстрирует, что же скрыто под одеянием.

Макияж звезды выполнен в естественных тонах, а явный акцент сделан на соблазнительные влажные губы с трендовой нюдовой помадой и блеском.

"Добрий ранок. Я наколола губи… Як я вас наколола", - решила подшутить над подписчиками ведущая.

Никитюк в белье озадачила поклонников переменами во внешности: &quot;очень похорошела&quot;

Леся показала соблазнительный образ из гримерки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Многие из них заверили Лесю – ей не стоит сменять свою внешность, ведь естественность - ее "фишка".

  • Красотка нереальная
  • Лесенька, настоящая, живая, природная красота твоя радует душу
  • Класс
  • Ты супер богиня
  • Очень приятная мисс
  • Леся, губы вы накололи еще давно, так что не удалось наколоть нас!
  • Не унифицируйтесь, потому что вы прекрасны
  • Леся, ты и так милаха
  • Не знаю, что сделали, но сто процентов очень похорошели

Кстати, ранее Лесю уже подозревали в манипуляциях с внешностью, в частности - изменении объема губ. Так, недавно она хвасталась фотосетом в образе соблазнительной ковбойшы – тогда поклонники заметили, что ведущая стала выглядеть несколько иначе.

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Леся Никитюк
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