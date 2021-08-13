Никитюк в откровенном бикини заподозрили в фотошопе: "где нужно - добавила, где не нужно - убавила"

Леся Никитюк продолжает отдыхать в Европе и путешествовать по популярным курортам. Так, сейчас звезда наслаждается солнцем и морем в Португалии на острове Мадейра. Она выгуливает многочисленные откровенные бикини и устраивает красочные фотосеты на живописном фоне, а также подбрасывает поклонникам пищу для обсуждения.

Так, Леся покрасовалась в супер откровенном ярко-розовом бикини. Верх купальника в виде топа-халтера подчеркнул грудь ведущей, а крошечные плавки – упругие бедра. Она расположилась на яхте, принимая эффектные позы.

"Три речі, які ви мали зробити обовязково:

1. Прокинутись

2. Заробити грошей на Мадейру!

3. Вибрати Лесі фотку", - в шутку рассказала о "графике" своих подписчиков Леди Ле. Часть поклонников ведущей заявила, что, по их мнению, свои снимки Леся обработала в фоторедакторе, они даже указали, что именно исправила знаменитость в себе. Фото Леси в бикини вызвали обсуждения в сети (фото: instagram.com/lesia_nikituk) На последней фотошоп

А зачем фотошоп?

На 4-й фото ну очень видно, что попу увеличила. Зачем ?

Фотошоп рулит: где нужно добавила, где не нужно - убавила

Леся, хватит фотошопить – и так красивая

Прифотошопила попу

Очень неудачно отредактировала попу в фоторедакторе. Повело контур с тенями и воду

Леся Кардашьян? Конечно же, не обошлось без комплиментов, которые оставляли юзеры под кадрами, не в силах выбрать, какое из фото лучше. Афродита

Шикарная

Лобода отдыхает

Клеопатра

Вот это да! Модель

Шикарная фигура

Как горячо!

Пушка