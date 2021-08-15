Никитюк в топе удивила поклонников и нарвалась на комплименты: "умница и красавица"
Леся Никитюк продолжает отдыхать в живописной Португалии, а именно – исследовать остров Мадейра. Она регулярно делится с поклонниками свежими фото и записывает сторис. Теледива решила поделиться в этот раз не только зрелищным визуальным контентом и продемонстрировать стройные формы, но и интересными личными открытиями.
Новыми знаниями ведущая поделилась в Instagram.
Леся позирует на уютных улочках остров в синем облегающем топе и джинсах. Она дополнила расслабленный лук для променада массивными серьгами и сделала сдержанный макияж в естественных тонах.
"Декілька фактів про Мадейру:
- Банан - це трава! Виявляється!
- Магеллан був португальцем!
- Мадейра - це вино для туристів, місцеві його не п’ють! Більше ром у вигляді пунша, який виробляють самі.
- Єдина законна дружина Колумба була з Мадейри!
- Лапаш- коронне блюдо Мадейри і, да, я вибачаюсь перед всіма лапашами, яких з’їла і ставила в назві неправильний наголос (наголос на перший склад).
- Рибу саблю (ешпаду) ніхто, навіть рибалки, ніколи не бачили живою! Вона ловиться на глибині і від тиску, коли її витягають, її органи розриваються всередині. Дістають рибу з океану вже мертвою", - составила свой топ ведуща.
Леся прогулялась по атмосферной Мадейре (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леди Ле удивились новой информации, но больше их внимание привлекала сама Леди Ле – ей и посвящались все комплименты.
- Такая модница
- Красотка
- Вы очень красивая, яркая и харизматичная
- Классный топ
- Умница! И красавица!
- Класс
- Как ты прекрасна и так же сексуальна
Напомним, что ранее Леся Никитюк посоревновалась с сетевой знаменитостью и показала фотосет на яхте.