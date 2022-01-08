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Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки

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Суббота 08 января 2022 13:39
Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк каждый год на рождественские каникулы приезжает домой в Хельницкий. Она не только чтит семейные традиция, но и имеет еще один весомый повод навестить родных и близких – 7 января, на Рождество, ее бабушка отмечает день рождения! В этом году долгожительнице исполнилось 87 лет!

По такому поводу телезвезда опубликовала душевное фото с именинницей в Instagram.

На снимке запечатлена бабушка ведущей, а также сама знаменитость - с пестрым платкм на голове. Она улыбается в камеру. В подписи Леся поздравила поклонников с Рождеством и сообщила о том, что ее родственница празднует знаменательную юбилейную дату!

Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки

Леся показала бабушку-именинницу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Никитюк решила показать дом, где прошло ее детство. Панельная девятиэтажка с облупившимся фасадом вызвала у ведущей ностальгию.

Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Не обошлось и без демонстрации щедрого праздничного стола. Леся уточнила, что сфотографировала убранство только частично, ведь гости лакомились огромным колличеством вкусных домашних блюд.

Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки

Леся похвасталась щедрым столом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Между делом Леди Ле решила устроить личную жизнь двоюродного брата. "Отдам в хорошие руки братика Диму. Девушки, пишите в директ", - призвала придприимчивая Леся.

Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки

Леся посватала брата-холостяка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В гости к родне Леди Ле пришли щедровальники, которые устроили в прихожжей настоящее театрализованное действо с вертепом, песнями и колядками.

Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала, как восстанавливается после новогоднего викенда.

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Леся Никитюк
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