Никитюк восхитила фото с бабушкой-долгожительницей и сосватала брата: отдам в хорошие руки

Леся Никитюк каждый год на рождественские каникулы приезжает домой в Хельницкий. Она не только чтит семейные традиция, но и имеет еще один весомый повод навестить родных и близких – 7 января, на Рождество, ее бабушка отмечает день рождения ! В этом году долгожительнице исполнилось 87 лет!

По такому поводу телезвезда опубликовала душевное фото с именинницей в Instagram .

На снимке запечатлена бабушка ведущей, а также сама знаменитость - с пестрым платкм на голове. Она улыбается в камеру. В подписи Леся поздравила поклонников с Рождеством и сообщила о том, что ее родственница празднует знаменательную юбилейную дату!

Леся показала бабушку-именинницу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Никитюк решила показать дом, где прошло ее детство. Панельная девятиэтажка с облупившимся фасадом вызвала у ведущей ностальгию.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Не обошлось и без демонстрации щедрого праздничного стола. Леся уточнила, что сфотографировала убранство только частично, ведь гости лакомились огромным колличеством вкусных домашних блюд.

Леся похвасталась щедрым столом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Между делом Леди Ле решила устроить личную жизнь двоюродного брата. "Отдам в хорошие руки братика Диму. Девушки, пишите в директ", - призвала придприимчивая Леся.

Леся посватала брата-холостяка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В гости к родне Леди Ле пришли щедровальники, которые устроили в прихожжей настоящее театрализованное действо с вертепом, песнями и колядками.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)