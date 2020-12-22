Я никогда не обращала на него внимание: возлюбленная Фагота рассказала, почему не хочет за него замуж

Киевский дизайнер и стилист Ольга Навроцкая рассказала о своих отношениях с лидером группы ТНМК Олегом Михайлютой (Фаготом). Пара встречается уже 11 лет, но спешит узаконивать свои отношения и бежать в ЗАГС.

Известно, что у Фагота есть ребенок от отношений с журналисткой Анастасией. Он принимает активное участие в воспитании сына Никиты. Оля и Фагот познакомились на праздновании 30-летия украинской ведущей Маши Ефросининой.

"Я никогда не обращала внимание на Олега, как на мужчину до этого", - поделилась Навроцкая.

Ольга говорит, что в начале отношений они с Фаготом говорили о свадьбе, но до загса они так и не дошли.

"Он делал предложение в самом начале отношений, когда я пыталась от него сбежать. Делал, но не вовремя. С Олегом так получилось, что изначально не было моей целью выйти за него замуж. Думаю, если бы напились и поженились в Лас-Вегасе, это было бы прикольно. И фамилия Ольга Михайлюта — звучит красиво", - рассказала Навроцкая в программе "Зірковий шлях".

Кстати, Ольга была замужем за коммерческим директором украинских радиостанций Андреем Навроцким. Они прожили вместе 10 лет, но он не разделял ее творческих планов.

Сейчас Ольге 46 лет и заводить детей она не собирается, говорит, что возможно, она childsfree.

Оля Навроцкая рассказала об отношениях с любимым мужчиной Фаготом

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