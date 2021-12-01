Никогда не оправдываюсь: танцор Поляковой, с которым ей приписывали роман, высказался об отношениях с ней

Танцор шоу-балета Оли Поляковой и экс-участник "Танцев со звездами 2018" и "Холостячки 2" Макс Ежов – видный молодой человек. Его партнерша по самому танцевальному проекту страны Леся Никитюк как-то призналась, что после совместного участия в шоу ей начали тоннами приходить в личку просьбы от девушек познакомить их с эффектным и харизматичным танцором. Примечательно, что Максу приписывали роман с самой Олей Поляковой, ведь они очень свободно и тесно общаются даже вне сцены.

В интервью, которое вышло на YouTube -канале Agasi, Ежов рассказал, какие на самом деле отношения его связывают с певицей.

Максим заверил, что романтических отношений между ним и Королевой ночи нет, зато есть теплое дружеское общение.

Максиму и Оле приписывали роман (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

"Нет, у меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее. Если нас видели в одной компании, это совершенно нормально, потому что после концерта мы собираемся коллективом. Буквально вчера я общался с ее мужем, с ней, с ее детьми", – отметил Ежов.

Танцор не понимает, откуда "растут ноги" у таких сплетен, но признается, что реагирует на них сдержанно. "Я никогда не оправдываюсь", – заявил он.