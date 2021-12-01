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Никогда не оправдываюсь: танцор Поляковой, с которым ей приписывали роман, высказался об отношениях с ней

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 11:38
Никогда не оправдываюсь: танцор Поляковой, с которым ей приписывали роман, высказался об отношениях с ней Максим Ежов и Оля Полякова (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)
Автор: Styler

Танцор шоу-балета Оли Поляковой и экс-участник "Танцев со звездами 2018" и "Холостячки 2" Макс Ежов – видный молодой человек. Его партнерша по самому танцевальному проекту страны Леся Никитюк как-то призналась, что после совместного участия в шоу ей начали тоннами приходить в личку просьбы от девушек познакомить их с эффектным и харизматичным танцором. Примечательно, что Максу приписывали роман с самой Олей Поляковой, ведь они очень свободно и тесно общаются даже вне сцены.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале Agasi, Ежов рассказал, какие на самом деле отношения его связывают с певицей.

Максим заверил, что романтических отношений между ним и Королевой ночи нет, зато есть теплое дружеское общение.

Никогда не оправдываюсь: танцор Поляковой, с которым ей приписывали роман, высказался об отношениях с ней

Максиму и Оле приписывали роман (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

"Нет, у меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее. Если нас видели в одной компании, это совершенно нормально, потому что после концерта мы собираемся коллективом. Буквально вчера я общался с ее мужем, с ней, с ее детьми", – отметил Ежов.

Танцор не понимает, откуда "растут ноги" у таких сплетен, но признается, что реагирует на них сдержанно. "Я никогда не оправдываюсь", – заявил он.

К слову, во время участия в "Холостячке 2" на Ежова посыпались обвинения в том, что он пришел на проект исключительно за пиаром и вел себя со златой Огневич дерзко и нагло. Тогда Максим ответил на выпады зрителей и все пояснил. Стоит отметить, что танцор покинул реалити после первой вечеринки знакомств.

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