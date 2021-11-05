ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Никогда не привлекал как мужчина: жена Павлика сделала неожиданное признание в годовщину

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 09:45
Никогда не привлекал как мужчина: жена Павлика сделала неожиданное признание в годовщину Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в этом году празднуют 6-летие судьбоносного знакомства, которое стало началом романа пары. Певец и его избранница, а также концертный директор тайно расписались в мае прошлого года, а в июне этого года они стали родителями сына Михаила.

Екатерина вспомнила о дне в своей жизни, который стал знаковым св ее судьбе, и написала об этом пост в Instagram.

27-летняя жена артиста сопроводила текст совместным фото с мужем. Супруги позируют рядом с мотоциклом, пара выбрала total black образы.

Никогда не привлекал как мужчина: жена Павлика сделала неожиданное признание в годовщину

Екатерина и Виктор 6 лет назад познакомились поближе после концерта певца (instagram.com/repyahovakate)

"Могла ли я подумать 6 лет назад, что буду писать этот пост? Будучи в Николаеве, собираясь на концерт к любимому певцу. Могла ли я подумать, что эта поездка изменит мою жизнь? Что у нас будет семья и сын?! Конечно же, нет. Но от судьбы не уйдешь. Жизнь удивительная. А впереди еще больше прекрасного", - оптимистично отметила Екатерина.

Жена музыканта неоднократно рассказывала о том, что специально приехала в Николаев на концерт любимого певца, волею случая очутилась с Павликом в одной гостинице, подарила кумиру букет, с чего и началось их личное общение и история любви.

"Виктор никогда меня не привлекал, как мужчина до общения с ним, и в Николаев я поехала на концерт со своим парнем, точно не рассчитывая на знакомство", - призналась Екатерина.

Никогда не привлекал как мужчина: жена Павлика сделала неожиданное признание в годовщину

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также в комментариях затронули болезненную тему ухода Виктора Павлика из предыдущей семьи с Ларисой Созаевой.

Год назад артист потерял их совместного сына Павла – молодой парень скончался от онкологии. Певца неоднократно упрекали в том, что он бросил семью с больным ребенком ради нынешней, четвертой супруги и по совместительству концертного директора.

"Виктор ушел из дома за несколько лет до начала болезни Паши", - ответила под своим постом Екатерина.

Никогда не привлекал как мужчина: жена Павлика сделала неожиданное признание в годовщину

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова призналась, каким отцом является Павлик для младшего сына.

Читайте LITE в Google News
Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Мокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в Украине
Мокрый снег и морозы до -5: синоптики назвали дату похолодания в Украине