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Никогда не считала себя красивой: Ирина Билык ошеломила неожиданным признанием

Новина українською →
Среда 18 августа 2021 10:37
Никогда не считала себя красивой: Ирина Билык ошеломила неожиданным признанием Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская певица Ирина Билык поразила поклонников неожиданным признанием о своей внешности - звезда заявила, что никогда не считала себя красивой.

Своим откровением артистка поделилась на странице в Instagram.

Билык опубликовала фото обложки журнала, которую она украсила. На нем исполнительница запечатлена в розовом наряде и с нежным макияжем.

Никогда не считала себя красивой: Ирина Билык ошеломила неожиданным признанием

Ирина Билык сделала внезапное признание о внешности и комплексах (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Звезда также задумалась о причинах такого отношения к себе.

"Мне очень часто говорят, что я красивая, а я никогда так не считала... Что это?Комплексы из детства или последствия неудачных отношений с бывшими? А как думаете вы?" - откровенно написала Ирина.

В комментариях поклонники принялись активно убеждать певицу, что она прекрасна, и осыпать ее комплиментами.

  • Вы очень красивая! И внешне и внутренне! Ваши песни и доброе сердце - вот самая главная Ваша красота! Вы очень женственная!
  • Ирочка, это как духи, когда они твои - тогда ты их не слышишь, а все остальные восторгаются. Так и здесь, ты очень красивая и все остальные это видят
  • Ви дуже красива і одна єдина
  • Вы красивая и красиво поёте
  • Ви найвродливіша жінка у світі!
  • Я считаю, если ты несёшь добро и свет людям, ты уже безумно красив. А у Вас Ирочка,и внешняя и духовная красота
  • Ви красунею були завжди
  • Ирина, Вы красавица с красивой, светлой и доброй душой
  • Красота наземная
  • Ирина, вы очень красивая!
  • Вы красивая. А бывшие хотят быть там, где хотят быть

Напомним, ранее Ирина Билык вызвала фурор чувственным фотосетом и засветила ножки.

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Ирина Билык
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