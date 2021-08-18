Никогда не считала себя красивой: Ирина Билык ошеломила неожиданным признанием

Известная украинская певица Ирина Билык поразила поклонников неожиданным признанием о своей внешности - звезда заявила, что никогда не считала себя красивой.

Билык опубликовала фото обложки журнала, которую она украсила. На нем исполнительница запечатлена в розовом наряде и с нежным макияжем.

Ирина Билык сделала внезапное признание о внешности и комплексах (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Звезда также задумалась о причинах такого отношения к себе.

"Мне очень часто говорят, что я красивая, а я никогда так не считала... Что это?Комплексы из детства или последствия неудачных отношений с бывшими? А как думаете вы?" - откровенно написала Ирина.

В комментариях поклонники принялись активно убеждать певицу, что она прекрасна, и осыпать ее комплиментами.