Никогда не считала себя красивой: Ирина Билык ошеломила неожиданным признанием
Известная украинская певица Ирина Билык поразила поклонников неожиданным признанием о своей внешности - звезда заявила, что никогда не считала себя красивой.
Своим откровением артистка поделилась на странице в Instagram.
Билык опубликовала фото обложки журнала, которую она украсила. На нем исполнительница запечатлена в розовом наряде и с нежным макияжем.
Ирина Билык сделала внезапное признание о внешности и комплексах (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Звезда также задумалась о причинах такого отношения к себе.
"Мне очень часто говорят, что я красивая, а я никогда так не считала... Что это?Комплексы из детства или последствия неудачных отношений с бывшими? А как думаете вы?" - откровенно написала Ирина.
В комментариях поклонники принялись активно убеждать певицу, что она прекрасна, и осыпать ее комплиментами.
- Вы очень красивая! И внешне и внутренне! Ваши песни и доброе сердце - вот самая главная Ваша красота! Вы очень женственная!
- Ирочка, это как духи, когда они твои - тогда ты их не слышишь, а все остальные восторгаются. Так и здесь, ты очень красивая и все остальные это видят
- Ви дуже красива і одна єдина
- Вы красивая и красиво поёте
- Ви найвродливіша жінка у світі!
- Я считаю, если ты несёшь добро и свет людям, ты уже безумно красив. А у Вас Ирочка,и внешняя и духовная красота
- Ви красунею були завжди
- Ирина, Вы красавица с красивой, светлой и доброй душой
- Красота наземная
- Ирина, вы очень красивая!
- Вы красивая. А бывшие хотят быть там, где хотят быть
Напомним, ранее Ирина Билык вызвала фурор чувственным фотосетом и засветила ножки.