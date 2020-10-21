Я бы никогда не ушла: Слава из НеАнгелов заговорили о воссоединении с бывшим мужем

Слава не исключает, что может возобновить отношения с бывшим мужем

Слава Каминская из группы НеАнгелы не скрывает, что в ее личной жизни после развода все замечательно – рядом с певицей новый мужчина, который любит и заботиться о ней. В то же время она сумела найти общий язык с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица признает, что инициатором развода выступил бывший супруг, но после расставания он стал мудрее и терпимее.

О разрыве с Эдгаром и возможности снова возобновить с ним отношения Слава рассказала в программе "Кава з перцем".

"Сейчас мы общались, когда отдыхали с детьми – в последний раз мы так разговаривали по душам, наверное, когда познакомились. И я смотрю – очень многое в нем поменялось. Ну и во мне, понятно. Он помудрел чуть-чуть. И если бы он был тогда, когда мы расходились, такой, как сейчас, вряд ли бы мы разошлись", - призналась певица.

Слава Каминская и Эдгар Каминский нашли общий язык ради детей (фото: instagram.babaslavka)

Слава озвучила причины развода с Эдгаром и уточнила, что они перестали быть друг другу интересны, вдохновлять и подпитывать друг друга. Также отдалению супругов поспособствовало и то, что они проводили много времени порознь. Эдгар практически жил в операционной, а певица пропадала на концертах.

"Мне кажется, это основная проблема, что просто у нас интересы поменялись, нам уже не о чем было говорить. И как-то оно так все потихоньку угасло. Сейчас же мы общаемся намного лучше, чем когда жили в браке", - разоткровенничалась звезда.

После того, как эмоции улеглись, артистка стала смотреть на развод по-философски и утверждает, что счастливым надо быть для самого себя, а не руководствоваться навязанными социумом стереотипами.

"Я бы никогда не ушла, честно скажу. Я Эдгару безумно благодарна за этот первый шаг. В жизни реально может всякое случиться. Может, мы даже когда-нибудь помиримся и будем жить вместе, оно же все непредсказуемо. Но пока так", - констатировала Слава.

Слава честно рассказала о своем разводе

Напомним, что ранее Слава Каминская высказалась о разочаровании в любви.