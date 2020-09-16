Я никого не ненавижу: девушка Брэда Питта рассказала, как относится к Анджелине Джоли

Модель ответила поклонникам

Новая девушка Брэда Питта Николь Потуральски набирает популярность в сети. Число фолловеров на ее странице в Instagram неуклонно растет. И большей частью это люди, которым небезразлична личная жизнь красавицы. Стоит девушке выложить новое фото, как под ним тут же разгораются горячие споры о бывшей супруге 56-летнего Питта.

Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)

Несколько часов назад на странице модели появился новый пост. Она показала фото в платье-рубашке сочного оранжевого оттенка. Образ получился стильным и соблазнительным – наряд отлично подчеркнул совершенное тело молодой возлюбленной оскароносного красавца. Дополнили его сумочка и очки. «Счастливые люди никого не ненавидят», – написала Николь довольно интригующую подпись.

Комментарии и ответ Николь (фото: скриншот instagram.com/nico.potur)

Фанаты тут же рассмотрели в ней иронию. Якобы так Потуральски выразила свое мнение о бывшей жене Брэда Питта, которая, по слухам, просто в ярости от новых отношений экс-супруга. «Если так, то почему ты и Брэд ненавидите Анджелелину Джоли? Применяй на себе то, что советуешь другим, девушка», – написал один из ее последователей. На что Николь ответила коротко и ясно: «Я никого не ненавижу».

Однако это не успокоило фолловеров, они поинтересовались также, почему тогда она удаляет из своего профиля все комментарии об Анджелине. При этом негативные слова о себе не трогая. Также администратор аккаунта Бранджелины поинтересовался, почему Николь регулярно пересматривает их сториз, если Джоли ей так безразлична. На это Потуральски отвечать не стала.