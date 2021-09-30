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Николь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хороша

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Четверг 30 сентября 2021 22:21
Николь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хороша Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: RBC.UA

Николь Кидман решила отметить годовщину выпуска фильма "За что стоит умереть" режиссера Гаса Ван Сента. За участие в картине актриса стала обладательницей "Золотого глобуса".

В своем блоге она выложила архивные фото с съемок, просто покорив фолловеров.

Николь Кидман, которой на тот момент было 28 лет, выглядит просто очаровательно. Для съемок ей сделали удлиненное каре, минимальный макияж, а также подобрали несколько ярких образов. Во всех актриса смотрится, как с обложки глянца.

Фанаты с удовольствием посмотрели на молодые годы любимой актрисы, а заодно отметили, что это один из лучших фильмов в ее репертуаре. Голливудская знаменитость буквально всколыхнула сеть, заставив фанатов любоваться своей редкой красотой. Впрочем, многие из них писали, что она красива и сегодня.

Николь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хорошаНиколь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хорошаНиколь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хорошаНиколь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хорошаНиколь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хорошаНиколь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хорошаНиколь Кидман в молодости (фото: instagram.com/nicolekidman)

К слову, недавно Николь Кидман в который раз это продемонстрировала. Она вышла в свет в роскошном платье и в очаровательном бьюти-образе, который напомнил многим молодые годы звезды.

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