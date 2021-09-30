Николь Кидман показала редкие фото архивные из молодости: слишком хороша

Николь Кидман, которой на тот момент было 28 лет, выглядит просто очаровательно. Для съемок ей сделали удлиненное каре, минимальный макияж, а также подобрали несколько ярких образов. Во всех актриса смотрится, как с обложки глянца.

Фанаты с удовольствием посмотрели на молодые годы любимой актрисы, а заодно отметили, что это один из лучших фильмов в ее репертуаре. Голливудская знаменитость буквально всколыхнула сеть, заставив фанатов любоваться своей редкой красотой. Впрочем, многие из них писали, что она красива и сегодня.

Николь Кидман в молодости (фото: instagram.com/nicolekidman)