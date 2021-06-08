Николь Кидман растрогала нежным фото с любимым мужем: это так мило!

Николь Кидман и Кит Урбан - одна из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. Актриса и певец не устают радовать фанатов признаниями в любви друг другу, а также милыми фото. Но новое из них побило все рекорды "мимимишности".

На снимке позирует муж Николь - Кит Урбан, который с легкой усмешкой смотрит на своего питомца - пса Джулиана. Сам он расположился рядом на подушке, глядя в камеру грустно.

Муж Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Реакция Джулиана, когда он понял, что Кит Урбан будет вдали от дома следующие несколько ночей, так как он выступит в Лас-Вегасе. Билеты уже продаются", - написала Николь.

Милая картинка невероятно растрогала фанатов пары. "Самая милая пара на Земле", "Это более, чем прелестно", "О боже! Как это мило", "Я не мог любить это больше! Разве это был бы Луи!", "Сладкие", - пишут фолловеры голливудской звезды.