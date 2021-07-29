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Никто не умеет так любить: Риз Уизерспун показала редкое фото с мужем

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США, Четверг 29 июля 2021 22:23
Никто не умеет так любить: Риз Уизерспун показала редкое фото с мужем Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: RBC.UA

45-летняя актриса Риз Уизерспун - одна из самых красивых женщин в мире кино, которая вдохновляет своей неувядающей молодостью и отпимизмом. Актриса часто рассказывает, что семья - ее главный источник счастья. Риз замужем за Джимом Тотом и воспитывает троих детей.

Периодически все члены семьи популярной по всему миру блондинки появляются на ее странице в сети Instagram.

Новый пост Риз посвятила любимому мужу: 27-го июля ему исполнился 51 год. Вместе они отправились отмечать на побережье. На фото оба выглядят невероятно счастливыми и по-прежнему влюбленными. Уизерспун надела на праздник белое платье с декольте и рюшами на груди. А мужчина позирует в темно-синих шортах и белой футболке. Риз нежно обнимает мужа за плечи, а он положил свою руку ей на колени.

Никто не умеет так любить: Риз Уизерспун показала редкое фото с мужемНикто не умеет так любить: Риз Уизерспун показала редкое фото с мужемРиз Уизерспун с мужем и сыном (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"С днем рождения моего замечательного, страстного, любопытного мужа, который одержим соревновательными гравийными гонками, барбекю, безумно здоровой едой (например, масло MCT и спортивная зелень), лучшими мастерами татуировок, гонками на закате и спортом... Буквально все виды спорта (особенно Пикл Болл… хотите, чтобы он это объяснил?). Никто не любит семью или друзей больше, чем ты, Джей Ти. Так рада отпраздновать твой день сегодня", - написала актриса.

Многочисленные поклонники Риз присоединились к поздравлениям, засыпав ее страницу приятными словами. А также похвалили стиль главной блондинки Голливуда.

Ранее Риз показала, как она превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя.

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