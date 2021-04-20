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В нижнем белье на диване: Кайли Дженнер взволновала фанатов аппетитными формами

Новина українською → США, Вторник 20 апреля 2021 18:34
В нижнем белье на диване: Кайли Дженнер взволновала фанатов аппетитными формами Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер опубликовала серию новых фото, на которых похвасталась своей точеной фигурой и роскошными формами.

Девушка запостила снимки в своем блоге.

Кайли Дженнер примерила стринги телесного оттенка, а также черный бюстгальтер, которые помогли продемонстрировать тонкую талию и аппетитные формы. Девушка позирует в своем роскошном доме, сидя на диване в продуманном образе для фотосессии. Она сделала укладку и макияж с помощью продуктов собственных брендов.

В нижнем белье на диване: Кайли Дженнер взволновала фанатов аппетитными формамиВ нижнем белье на диване: Кайли Дженнер взволновала фанатов аппетитными формами

Кайли Дженнер покорила сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

Снимки, как всегда, вызвали небывалый интерес среди пользователей сети. Фанаты принялись хвалить красоту Кайли и ее умение позировать. "Вау, совершенно потрясающая", "Вау", "О боже", "Бэби", "Моя жена", "Я просто не могу насмотреться", "Первая", - пишут фолловеры, которые обожают подобный контент.

В нижнем белье на диване: Кайли Дженнер взволновала фанатов аппетитными формамиКайли Дженнер с новым маникюром (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также Кайли показала новый яркий маникюр, который отлично предает весеннее настроение. Вдохновляемся и записываемся к любимому мастеру по маникюру!

Ранее Кайли Дженнер поделилась рецептом счастья.

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