В нижнем белье на диване: Кайли Дженнер взволновала фанатов аппетитными формами
Кайли Дженнер опубликовала серию новых фото, на которых похвасталась своей точеной фигурой и роскошными формами.
Девушка запостила снимки в своем блоге.
Кайли Дженнер примерила стринги телесного оттенка, а также черный бюстгальтер, которые помогли продемонстрировать тонкую талию и аппетитные формы. Девушка позирует в своем роскошном доме, сидя на диване в продуманном образе для фотосессии. Она сделала укладку и макияж с помощью продуктов собственных брендов.
Кайли Дженнер покорила сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)
Снимки, как всегда, вызвали небывалый интерес среди пользователей сети. Фанаты принялись хвалить красоту Кайли и ее умение позировать. "Вау, совершенно потрясающая", "Вау", "О боже", "Бэби", "Моя жена", "Я просто не могу насмотреться", "Первая", - пишут фолловеры, которые обожают подобный контент.
Кайли Дженнер с новым маникюром (фото: instagram.com/kyliejenner)
Также Кайли показала новый яркий маникюр, который отлично предает весеннее настроение. Вдохновляемся и записываемся к любимому мастеру по маникюру!
Ранее Кайли Дженнер поделилась рецептом счастья.