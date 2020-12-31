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Эта ночь особенная: Настя Каменских призналась, что ее потянуло на селедку под шубой

Новина українською → Четверг 31 декабря 2020 10:45
Эта ночь особенная: Настя Каменских призналась, что ее потянуло на селедку под шубой Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменских показала, как носить самый трендовый костюм сезона: в таком можно на любую новогоднюю вечеринку! Белый цвет добавляет праздничного настроения.

Расклешенные укороченные брюки и пиджак-оверсайз: пробуем повторить образ.

А что певица будет готовить на праздничный стол на Новый год? Настя призналась, что, так как эта новогодняя ночь - особенная во всем, то она решила позволить себе особенную для ее рациона еду.

"В этот Новый год мне так захотелось приготовить все те блюда, который готовили еще наши мамы и бабушки - селедка под шубой, оливье, салат с крабовыми палочками, пюре с холодцом и хреном", - написала певица и поделилась простыми рецептами блюд.

Эта ночь особенная: Настя Каменских призналась, что ее потянуло на селедку под шубойТакже Каменских добавила, что она обязательно приготовит мексиканские блюда - ее любимый соус гуакамоле и кесадилью с разными начинками.

Эта ночь особенная: Настя Каменских призналась, что ее потянуло на селедку под шубойНастя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Настя Каменских недавно шокировала своих поклонников новой прической. Дреды-косички певице к лицу, но фанатам показался образ уж слишком знакомым, похожий был у Юлии Саниной в ее новой видео работе. "Слизано у Саниной", - написали они.

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