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Эти ноги! 51-летняя Дженнифер Лопес в дерзком мини-платье похвасталась идеальной фигурой

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 20:28
Эти ноги! 51-летняя Дженнифер Лопес в дерзком мини-платье похвасталась идеальной фигурой Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Звезда показала новую обувь своей коллекции

Дженнифер Лопес показала новые фото, которые заставили сердца фанатов биться чаще. 51-летняя знаменитость предстала в дерзком черном мини-платье, которое дополнила ботинками на шнуровке на шпильке и дубленкой. Высокая прическа и яркий макияж - последний штрих к идеальному образу.

Эти ноги! 51-летняя Дженнифер Лопес в дерзком мини-платье похвасталась идеальной фигуройЭти ноги! 51-летняя Дженнифер Лопес в дерзком мини-платье похвасталась идеальной фигуройДженнифер на новых фото (фото: instagram.com/jlo)

Второй наряд, который она выбрала для сегодняшнего поста, составили полосатое платье-рубашка, а также ботильоны из черной лакированной кожи на высокой шпильке. Лопес сидит на кровати, демонстрируя полуобнаженное тело. Под рубашкой просматривается нижнее белье. Выглядит звезда соблазнительно и стильно. "Давайте начнем праздники пораньше, потому что мы этого заслужили!!!", - написала Дженнифер под галереей.

Сеть в ответ взорвалась комплиментами. "Что за вневременная красота!", "Люблю тебя, мамочка", "Черт", "О боже, да", "Самая прекрасная женщина", "Люблю тебя!", "Я люблю тебя, королева", "Самая красивая женщина в мире", - не устают писать фанаты под постом.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес восхитила сеть нарядом дерзкой невесты. Звезда подобрала подвенечный наряд для встречи Хэллоуина.

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