Ноги, как у Барби: Леся Никитюк в пикантном боди засветила шикарную фигуру

Леся Никитюк показала очередной образ, который всколыхнул сеть. Телезвезда предстала в образе "девушки Остина Пауэрса", как сама она написала под снимками. Пикантный наряд составили ярко-розовое боди с лифом в виде конусов, а также длинный халат с окантовкой из перьев. Босоножки на шпильках и украшение в пышной прическе, которую сделали Лесе, дополнили горячий лук. Выглядела ведущая отлично, и постралась во всей красе показать свою фигуру с помощью горячих поз.

Леся Никитюк в новом образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На своей странице она выложила сразу несколько фото из гримерки, на которых показала сразу все свои достоинства: бесконечные ноги, точеную талию и пышную грудь. Соблазнительные кадры тут же принялись комментировать поклонники Никитюк. Многие отметили длину и красоту ее ног, а также оригинальное чувство юмора. Среди подписчиков нашлись и те, кто предложил срочно отправить звезду искать себе жениха в новом сезоне шоу "Холостячка".

Впрочем, ранее Леся поведала миру, что она вовсе не одинока, как предполагают многие ее фанаты из-за скрытности знаменитости. Впрочем, и до замужества дело пока не дошло, призналась она.