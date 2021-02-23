ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Носит на руках: Бритни Спирс показала романтичные видео с молодым бойфрендом

Новина українською → США, Вторник 23 февраля 2021 21:33
Носит на руках: Бритни Спирс показала романтичные видео с молодым бойфрендом Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Бритни Спирс сейчас переживает не самые легкие времена. Кампания #FreeBritney, которая развернулась в сети из-за желания освободить певицу от чрезмерного влияния ее отца, набирает обороты. Фанаты уверены, что звезда просит их о помощи, посылая тайные знаки. Пока что ситуацию не удалось разрешить: по результатам последних слушаний, Джейми Спирс по-прежнему остается опекуном дочери по финансовым вопросам. Но Спирс не намерена сдаваться и обещала добиться своей материальной свободы.

А вот в личной жизни певицы, похоже, все прекрасно. На днях в Instagram Спирс появилось новое видео с молодым бойфрендом Бритни, на котором они выглядят счастливыми и влюбленными.

В ролике Сэм Асгари несет Спирс на спине во время их горной прогулки. Стоит отметить, что парень пронес свою возлюбленную достаточно длинный участок, при этом не выглядел уставшим.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (видео: instagram.com/britneyspears)

"Чуваки, здесь так весело! Особенно когда НИЧЕГО не надо делать ВООБЩЕ!", - написала певица под постом. Сэм также запостил данное видео, подписав его коротко: "Должно быть приятно". Ранее спортсмен и манекенщик опубликовал снимок, на котором они с Бритни позируют на склонах Голливуда. Одетые в спортивные вещи, они выглядят гармонично и мило. Похоже, Спирс действительно нашла свое счастье!

Носит на руках: Бритни Спирс показала романтичные видео с молодым бойфрендомБритни и Сэм влюбены и счастливы (фото: instagram.com/britneyspears)

Ранее мы писали, что Бритни Спирс порадовала похорошевшим внешним видом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Бритни Спирс певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Приговоривший Стерненко к тюрьме судья оказался фанатом Сталина и Ленина - СМИ
Приговоривший Стерненко к тюрьме судья оказался фанатом Сталина и Ленина - СМИ