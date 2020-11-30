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Ностальгия берет: Илона Гвоздева поделилась редкими снимками с "Танцев со звездами"

Новина українською → Понедельник 30 ноября 2020 16:21
Ностальгия берет: Илона Гвоздева поделилась редкими снимками с "Танцев со звездами" Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Автор: Lite

Илона порадовала фанатов воспоминаниями

Победители "Танцев со звездами" названы, шоу подошло к концу, но страсти вокруг проекта продолжают кипеть. Так, когда Санта Димопулос выставила в своем микроблоге нарезку из суперфинала проекта, фанаты устроили в комментариях настоящие "разборки". Юлия Санина, которая разделила с Сантой победу, заняв второе место, тоже решила отреагировать на случившееся. Певица назвала все, что произошло на паркете "фрагментом жизни, который она оставит в сердце навсегда".

А вот Илону Гвоздеву "накрыла" ностальгия. Танцор и хореограф поделилась с фанатами искренними фото своего участия в проекте. Она призналась, что это одно из самых невероятных чувств - стоять не сцене.

"Вот листаю фото и такая ностальгия берет, сколько было волнения, слез, споров, сколько было вложено труда, сил, избитых ног и рук и все не зря. Боженька увидел наши старания, зрители в нас поверили и тогда, в 2018 году, все сошлись над нами и заветная победа и кубок был наш! Это невероятное чувство, стоять на сцене и знать, что ваша пара победила", - написала Илона под снимками.

Ностальгия берет: Илона Гвоздева поделилась редкими снимками с &quot;Танцев со звездами&quot;Ностальгия берет: Илона Гвоздева поделилась редкими снимками с &quot;Танцев со звездами&quot;Ностальгия берет: Илона Гвоздева поделилась редкими снимками с &quot;Танцев со звездами&quot;Илона Гвоздева поностальгировала (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

Напомним, что Танцы со звездами 2020 суперфинал состоялся 29 ноября на телеканале "1+1". Третье место на проекте заняла Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге Санта Димопулос и Юлия Санина боролись за первое место. Оценки судей добавили к количеству голосов от телезрителей. Победу одержала Санта Димопулос и Макс Леонов, именно они удостоились кубка. При этом Санта отдала кубок Юлии, заявив, что Санина заслужила этот кубок, поскольку ранее она никогда не танцевала и добилась потрясающих результатов на танцевальном шоу.

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