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Новая любовь? Шэрон Стоун засыпала сеть романтичными фото из Италии

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Венеция, Понедельник 23 августа 2021 21:31
Новая любовь? Шэрон Стоун засыпала сеть романтичными фото из Италии Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: RBC.UA

63-летняя Шэрон Стоун решила устроить себе итальянское путешествие. Звезда отправилась в Венецию в компании близкого друга, с которым уже неоднократно появлялась на публике.

В своем блоге она показала уже массу снимков с данной локации.

Живописные локации звезда отправилась осматривать в компании своего друга, звездного стилиста Пэрисом Либби. "Еще одно модное приключение с Пэрисом Либби", - написала она под фото. Многие фанаты уже подозревают, что связь приятелей – на самом деле нечто большее, чем дружба. Уж слишком часто звезда появляется в компании Пэриса. К примеру, они ранее побывали вместе на Каннском кинофестивале. Тем не менее, актриса предпочитает не давать комментариев на эту тему.

Новая любовь? Шэрон Стоун засыпала сеть романтичными фото из ИталииНовая любовь? Шэрон Стоун засыпала сеть романтичными фото из Италии

Шэрон Стоун в Италии (фото: instagram.com/sharonstone)

Выглядит Шэрон, как всегда, просто безупречно. Она надела для прогулки белый гольф, а также солнцезащитные очки в белой оправе. Все снимки она подписывает романтичными словами, благодаря высшие силы и восхищаясь всем вокруг.

Новая любовь? Шэрон Стоун засыпала сеть романтичными фото из ИталииШэрон Стоун и Пэрис Либби на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/sharonstone)

А вот свой роман с 25-летним рэпером она опровергла. Напомним, слухи о нем появились в сети около месяца назад. Американский рэпер RMR и актриса якобы постоянно тусовались вместе, подписались друг на друга в Instagram, где постоянно лайкалит друг друга. Но парень также сразу заявил, что вдохновлен и покорен звездой "Основного инстинкта" с детства. И эту связь ценит, как особую.

Ранее мы писали, что 47-летняя Пенелопа Крус продемонстрировала безупречную фигуру.

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