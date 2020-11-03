Новая пассия экс-мужа Ани Лорак соблазняет пышными формами
Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала выдающиеся формы на новом фото
Новая возлюбленная Мурата Налчаджиоглу, который уже почти год как официально холостяк, похвасталась соблазнительными формами.
Девушку зовут Лилия, и с ней бывший муж Ани Лорак встречается уже около четырех месяцев. Она похвасталась снимками в Instagram.
О девушке известно, что она из Киева и работает визажистом. Судя по снимкам, которыми Лилия поделилась в сети, Хэллоуин влюбленные провели вместе.
Мистический праздник они отметили, как и полагается в загадочных образах. На Лилии был черный топ с отрытым декольте и юбка с высоким разрезом. Мурат надел черный костюм, такого же цвета шляпу и маску с изображением черепа.
"Как вам наш образ? Теперь он мой любимый. И не только на Хэллоуин", - подписала девушка фото.
Девушка Мурата Налчаджиоглу показала соблазнительные формы (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)
Подписчики девушки нахваливают новый образ в комментариях:
- "Пара года,
- Вау,
- Очень классные,
- О да, стильно", - отзываются в сети.
Напомним, что Мурат и Каролина развелись в январе 2019-го. После этого Ани Лорак объявила, что встречается с бывшим супругом певицы TAYANNA Егором Глебом. В то время как Налчаджиоглу успел повстречаться уже с несколькими девушками. Одну из них даже нашли на сайте эскорт-услуг.