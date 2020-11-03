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Новая пассия экс-мужа Ани Лорак соблазняет пышными формами

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 15:20
Новая пассия экс-мужа Ани Лорак соблазняет пышными формами Мурат Налчаджиоглу с новой возлюбленной (фото: vklybe.tv)
Автор: Светлана Мащенко

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала выдающиеся формы на новом фото

Новая возлюбленная Мурата Налчаджиоглу, который уже почти год как официально холостяк, похвасталась соблазнительными формами.

Девушку зовут Лилия, и с ней бывший муж Ани Лорак встречается уже около четырех месяцев. Она похвасталась снимками в Instagram.

О девушке известно, что она из Киева и работает визажистом. Судя по снимкам, которыми Лилия поделилась в сети, Хэллоуин влюбленные провели вместе.

Мистический праздник они отметили, как и полагается в загадочных образах. На Лилии был черный топ с отрытым декольте и юбка с высоким разрезом. Мурат надел черный костюм, такого же цвета шляпу и маску с изображением черепа.

"Как вам наш образ? Теперь он мой любимый. И не только на Хэллоуин", - подписала девушка фото.

Новая пассия экс-мужа Ани Лорак соблазняет пышными формамиНовая пассия экс-мужа Ани Лорак соблазняет пышными формами

Девушка Мурата Налчаджиоглу показала соблазнительные формы (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)

Подписчики девушки нахваливают новый образ в комментариях:

  • "Пара года,
  • Вау,
  • Очень классные,
  • О да, стильно", - отзываются в сети.

Напомним, что Мурат и Каролина развелись в январе 2019-го. После этого Ани Лорак объявила, что встречается с бывшим супругом певицы TAYANNA Егором Глебом. В то время как Налчаджиоглу успел повстречаться уже с несколькими девушками. Одну из них даже нашли на сайте эскорт-услуг.

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