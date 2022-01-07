Новая возлюбленная Канье Уэста раскрыла правду об их отношениях: это похоже на сказку

Новая возлюбленная Канье Уэста – 31-летняя актриса Джулия Фокс – снялась в откровенной фотосессии и дала интервью для издания Interview, в котором рассказала о романе с Канье Уэстом и его необыкновенной щедрости.

Оказывается, та самая "искра" между 31-летней актрисой и 44-летним музыкантом вспыхнула в канун Нового года, после чего Канье сразу же пригласил Джулию на свидание. В интервью девушка отметила, что ее просто покорила "веселая" энергия музыканта: "Он заставил меня и моих друзей смеяться и танцевать всю ночь".

Звезда также рассказала, какой сюрприз Канье сделал ей уже на втором свидании в Нью-Йорке. "У меня был целый гостиничный номер, набитый одеждой. Этот шаг был сбывшейся мечтой каждой девушки и похож на настоящий момент Золушки", – похвасталась Джулия. Новая девушка Канье Уэста (фото: instagram.com/juliafox) К слову, Ким Кардашьян не верит в искренность чувств своего бывшего мужа. Она уверена, что это просто попытка заставить ее ревновать. Сама телезвезда сейчас наслаждается первыми совместными каникулами со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.