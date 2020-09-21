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Новая жена этого не оценит: Деми Мур вызвала споры в сети романтичным фото с Брюсом Уиллисом

Новина українською → Понедельник 21 сентября 2020 15:45
Новая жена этого не оценит: Деми Мур вызвала споры в сети романтичным фото с Брюсом Уиллисом Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Ольга Турчаникова

Актриса вспомнила былое

Деми Мур и Брюс Уиллис были одной из самых красивых и крепких пар Голливуда. И несмотря на то что 57-летняя актриса и 65-летний актер давно разошлись и живут своими жизнями, связь между ними сохраняется и сейчас. И, как считают фанаты, далеко не дружеская. Чего стоят их совместные карантинные будни, пикники и посты в сети. Звезды не стесняются выкладывать общие фото и признаваться друг другу в нежных чувствах. Несколько часов назад Деми Мур вновь заставила сеть поволноваться.

Новая жена этого не оценит: Деми Мур вызвала споры в сети романтичным фото с Брюсом Уиллисом

Деми Мур и Брюс Уиллис в молодости (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса запостила архивное фото 1987-го года, на котором позирует вместе с экс-супругом. На снимке они отправились на церемонию вручения премии "Эмии". Деми в роскошном вечернем платье и Брюс в необычном смокинге смотрятся как всегда гармонично и стильно. "1987 "Эмми" прибывает в стиле", – сделала Мур короткую подпись.

Новая жена этого не оценит: Деми Мур вызвала споры в сети романтичным фото с Брюсом УиллисомБрюс часто видится с Деми и детьми от первого брака (фото: instagram.com/demimoore)

Разумеется, фанаты увидели в этом кадре не просто желание вспомнить молодость. Многие выразили свои сожаления, что пара распалась. А вторая половина поклонников звезд была в негодовании: они принялись писать, что Деми переходит границы своими постами. "Пара, которая никогда не должна была распасться", "Любимая пара навсегда", "Иконы", "Вы двое были безусловно прекрасной парой. Почему ты дала ему уйти?", "Я уверена, что новая жена не оценит этот пост…", "Я всегда удивляюсь, как Брюс Уиллис заботится о чувствах жены, когда Деми постит их совместные снимки", "Ты должна отпустить своего экса,серьезно"…

Нужно отметить, что нынешняя супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг никогда не была против их общения. Более того – она всегда хвалит подобные фото Деми, с которой они давно стали настоящими подругами.

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