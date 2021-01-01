Новогодний поцелуй: Потап и Каменских в пикантном платье показали нежность в особенную ночь

Новогодняя ночь – особое время, и пропустить ее никак нельзя. Много украинских звезд в этом году остались без концертов, а кто-то сознательно от них отказался. Например, Потап и Настя предпочли остаться дома и встретить праздник в кругу семьи и друзей за щедрым столом.

Певица, как и обещала накануне, сняла множество InstaStories , где показала все этапы подготовке к встрече Нового года 2021.

Настя вышла к гостям в изумрудном шелковом платье в бельевом стиле с высоким разрезом и открытой спиной. На сделал макияж с акцентом на глаза и распустила по плечам объемные красивые мелкие кудри. Потап предпочел костюм-пижаму винного оттенка.

Настя Каменских встретила праздник в пикантном платье-"ночнушке"(фото: instagram.com/kamenskux)

В гости к звездной паре пришли родные и близкие – родители Насти, мама Потапа Людмила, подруга певицы – дизайнер Анна Андрийчук. А позже поздравить с Новый годом наведались и звездные соседи и друзья пары – Катя Осадчая и Юрий Горбунов в костюме Деда Мороза!

Катя Осадчая и Юрий Горбунов пришли к Потапу и Насте в гости в новогоднюю ночь (фото: instagram.com/kosadcha)

Настя, как и обещала, приготовила роскошный щедрый стол с традиционными блюдами – именно в эту новогоднюю ночь певица решила отойти от привычного пп-меню и полакомиться всеми любимыми с детства салатами и закусками.

К слову, помогать звездной хозяйке взялся ее муж Потап – вместе они приготовили шоколадный торт по рецепту легендарного американского шеф-повара Джулии Чайлд и декорировали его кремовыми елочками.

Также счастливый Потап не смог сдержать эмоций и одарил свою жену поцелуями прямо на камеру.

"Боже, какая у меня красивая жена! Только что она пела по телеканалу и только что она делала картошку! Разве так бывает? Везет так! Ну за что мне такое счастье? Я не знаю, за что я тебе! Может в наказание?" - поинтересовался рэпер, обнимая Настю. "Нет, только в радость!" - заверила его она.

Потап и Настя Каменских не смогли сдержать чувств в новогоднюю ночь (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских в элегантном и модном белоснежном костюме поразила чувством стиля.