Новогодний сюрприз: Наталья Могилевская анонсировала очень необычный дуэт

Наталья Могилевская недавно показала снимок со своей коллегой по сцене - Ириной Билык и даже призналась ей в любви. На фото артистки стоят в обнимку, Ирина в стильной шляпе и пальто с принтом, а Наталья в леопардовом платье и массивных украшениях на шее. Но певиц связывают только теплые отношения, а вот совместный хит, кажется, скоро появится у Натальи и другой исполнительницы.

Наталья Могилевская в своем микроблоге пообещала к Новому году своим поклонникам сюрприз. Певица запостила снимок, на котором она и украинская рэп-звезда Alyona Alyona сидят в характерной позе, на корточках. По выражению лиц звезд видно: будет что-то интересное.

"Любите ли вы рэп? А то я собираюсь на днях удивить вас новогодним рэпом. Я никогда не питала к нему особые чувства, НО, "Голови" Alyona Alyona захватили мое сердце. Хотели бы услышать совместную песню?", - спросила певица.

Наталья Могилевская полюбила рэп (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Наталья, это не ваше", "Я тоже особой любви к рэпу не испытываю, но некоторые песни очень даже интересные. Вот не представляю пока этот дуэт, но очень интересно, что получится", Наташа, вы - лучшее что есть в украинском шоу-бизнесе, научите молодежь петь", - прокомментировали пост фанаты.

Напомним, Наталья Могилевская обожает менять образы и перевоплощаться и на сцене, и в жизни. Так недавно звезда перекрасилась в яркую блондинку и показала фото в стильном платье-халате с откровенным декольте. Фолловеры в восторге.