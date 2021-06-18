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Новый поворот: трое детей Брэда Питта хотят дать показания против него в суде

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США, Пятница 18 июня 2021 22:25
Новый поворот: трое детей Брэда Питта хотят дать показания против него в суде Брэд Питт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: RBC.UA

Не так давно завершился длительный судебный процесс между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом касательно совместной опеки над детьми - причем в пользу Брэда. Но актриса, которая не давала экс-мужу долгое время общаться с детьми, заверила, что так это не оставит. Оказывется, у скандальной знаменитости есть еще один козырь в рукаве.

В дело она решила пустить показания детей.

Анджелина Джоли подала апелляцию в суд и планирует привлечь трех из шести детей к судебному процессу. Еще в декабре прошлого года адвокаты актрисы предоставили в суд документ, в котором утверждалось, что они хотели бы дать показания против отца. В этот же период актриса хотела устранить судью, который работал над делом - Джона Удеркирка. По словам звезды, именно тот не давал возможности использовать вышеуказанные документы.

"Дети, об опеке над которыми идет речь, достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит. Суд непременно повлияет на них эмоционально. Трое детей попросили дать показания. Заставлять кого-либо из детей терпеть то, что может быть бесполезным и пустым процессом, совершенно неоправданно. Это жестоко", - говорится в нем.

Новый поворот: трое детей Брэда Питта хотят дать показания против него в судеАнджелина Джоли не хочет отдавать детей (фото: instagram.com/britishvogue)

Тем не менее, у Джоли не вышло получить разрешение на замену судьи, документ не был рассмотрен. А после Удеркирк присудил совместную опеку. Следующее слушание было назначено на 9 июля, и теперь Джоли постарается сделать все, чтобы пересмотреть судебное решение. По словам инсайдеров, она хочет доказать, что была совершена явная юридическая ошибка. Также есть шанс, что апелляция Джоли останется без удовлетворения.

Кто именно из детей будет давать показания против Питта, не известно. Но, скорее всего, речь идет о приемных детях пары: 19-летнем Мэддоксе, 17-летнем Паксе и 16-летней Захаре. К слову, старший из них несколько лет в ссоре с отцом и уже давал свои показания.

Тем временем актриса наконец взялась за личную жизнь. По данным западных таблоидов, у нее роман с экс-мужем.

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