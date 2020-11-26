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Новый роман? Дженнифер Энистон заинтриговала фото с загадочным мужчиной, похожим на Брэда Питта

Новина українською → Четверг 26 ноября 2020 17:32
Новый роман? Дженнифер Энистон заинтриговала фото с загадочным мужчиной, похожим на Брэда Питта Дженнифер Энистон (фото: latimes.com)
Автор: Lite

И многие считают, что это Брэд Питт

Дженнифер Энистон рассталась со своим вторым мужем в 2018-м году, и с тех пор звезда "Друзей" оставалась свободной. Актриса ушла с головой в работу, приняв участие во многих успешных проектах. Тем не менее, на личной жизни она крест ставить не собиралась. В интервью звезда рассказывала, что она все еще верит в любовь и ничто не могло сломить ее веру в это прекрасное чувство. Более того - она призналась, что в будущем мечтает иметь новую семью и детей. И, похоже, голливудская звезда уже движется к воплощению этого плана.

Новый роман? Дженнифер Энистон заинтриговала фото с загадочным мужчиной, похожим на Брэда Питта
Новое фото Дженнифер (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Несколько часов на странице Дженнифер появилось фото загадочного мужчины. Его актриса сама запостила в свои сториз. На снимке видно только ноги предполагаемого жениха, и он лежит на полу. По всей видимости, они с Энистон решили разыграть сценку во время съемок "Утреннего шоу". Здесь же запечатлен и пес актрисы, который стал главной изюминкой кадра из-за выражения глаз.
Примечательно, что в сети уже ведутся "расследования", кто же этот загадочный мужчина. И одна из самых распространенных версий - Брэд Питт. Так, в пользу этого факта говорит целый ряд примет: и стиль одежды, и телосложение, и даже марка часов на руке мужчины - Breitling.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались уже очень давно. Но пресса и поклонники всерьез мечтают, что однажды пара вновь сойдется.

Ранее мы писали, что Дженнифер показала свое лицо без макияжа.

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