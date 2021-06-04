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Новый роман ей на пользу: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила цветущим внешним видом

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США, Пятница 04 июня 2021 21:27
Новый роман ей на пользу: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила цветущим внешним видом Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес показала новые семейные кадры, на которых она предстала в уютной домашней обстановке.

Трогательные фото она подписала в своей привычной манере, назвав близнецов кокосами. Это прозвище невероятно умиляет фанатов.

Дженнифер Лопес делает фото со своими детьми: 13-летними Эммой и Максом. На одном фото ребята занимаются своими делами, на втором - позируют маме в кресле-яйце, а на третьем она сама показывает сыну что-то в телефоне и смеется.

Забавный позитивный пост собрал массу приятных комментариев: "Лучшие", "Такая милая", "Вы такие красивые", "Восхитительная мамочка", "Так мило", "Кокосовые орехи в их лучшем виде", "Королева", "Восхитительные", "О боже, я так по этому скучал", - пишут фолловеры.

Новый роман ей на пользу: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила цветущим внешним видомНовый роман ей на пользу: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила цветущим внешним видомНовый роман ей на пользу: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила цветущим внешним видом

Дженнифер Лопес с детьми (фото: instagram.com/jlo)

Выглядит 51-летняя мамочка, как всегда - просто потрясающе: свежий цвет лица, загорелая кожа, стильный наряд и трендовые аксессуары. Кажется, Лопес просто светится от счастья.

Видимо, тому способствовал новый роман Дженнифер. По слухам, Дженнифер невероятно счастлива в отношениях с Беном Аффлеком, с которым сошлась совсем недавно. По словам инсайдеров, певица и актер уже подумывают о совместном будущем.

Ранее звезда показала, в кого она пошла своими отличными генами.

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