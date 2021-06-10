Новый роман? Ирина Шейк и Канье Уэст провели совместный отпуск на юге Франции

Канье Уэст только недавно разошелся со своей женой Ким Кардашьян. Пара разошлась довольно мирно. Хотя без взаимных претензий не обошлось. Так, инсайдер рассказал прессе, что жизнь рэпера превратилась в ад из-за постоянного контроля знаменитой семьи и желания Ким заполучить еще больше славы. Да и самой Ким давно было некомфортно в этих отношениях.

Тем не менее, третьи лица в расставании замешаны не были. По крайней мере, ранее. Теперь же в истории появился неожиданный персонаж.

О том, что между 35-летней Ириной Шейк и 44-летним Канье Уэстом есть связь, слухи появились около двух недель назад. Правда, они казались слишком нереалистичными. Но похоже, что нет дыма без огня.

На днях рэпер отмечал свой день рождения на юге Франции. В небольшой отпуск вместе с музыкантом полетела и супермодель. Папарацци сумели заснять пару во время прогулки по территории роскошного отеля в Провансе.

Похоже, у Ирины новый роман (фото: instagram.com/irinashayk)

Как сообщают западные СМИ, во Франции пара провела четыре дня. А чтобы сохранить свою поездку в тайне от всего мира, Канье арендовал целый отель. После романтического отпуска певец и модель вместе вернулась в США на частном самолете.

"Он стал добиваться ее несколько недель назад. Он очень настойчивый парень. Они проводили время вместе в Нью-Йорке, прежде чем улететь во Францию, чтобы отпраздновать его день рождения", - поведал миру инсайдер.

Ким поздравила мужа трогательнеым фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

В то же время Ким, похоже, окончательно простила своего бывшего мужа. В честь его дня рождения она выложила в сеть трогательное семейное фото и написала: "С днем рождения! Люблю тебя навечно".