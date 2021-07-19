Новый тренд? Леся Никитюк без макияжа обескуражила сеть летним образом

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно озадачила сеть совместным фото с мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом, похвасталась новым летним луком. Однако образ звезды вызвал некоторое недоумение у поклонников.

На фото, опубликованном в Instagram , Леди Ле предстала в платье в бельевом стиле и без макияжа.

Длинноногая ведущая позировала на ступеньках в шелковом длинном платье нежно-голубого цвета с черным ажурным верхом. При этом она не стала краситься и как-то укладывать волосы, оставив их распущенными.

Леся мило улыбается, глядя на камеру и поднеся одну руку к волосам.

Леся Никитюк появилась в помятом платье-ночнушке (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А вихідні вже пройшли? Сьогодні ПоНЕДІЛЯ? Якась я пом’ята короче", - шутливо подписала кадр Никитюк.

Платье знаменитости действительно изрядно помято, что не преминули заметить ее внимательные фолловеры. Некоторые предположили, что это такой новый тренд, другие же в шутку предложили подарить ведущей утюг.