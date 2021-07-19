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Новый тренд? Леся Никитюк без макияжа обескуражила сеть летним образом

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 14:31
Новый тренд? Леся Никитюк без макияжа обескуражила сеть летним образом Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно озадачила сеть совместным фото с мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом, похвасталась новым летним луком. Однако образ звезды вызвал некоторое недоумение у поклонников.

На фото, опубликованном в Instagram, Леди Ле предстала в платье в бельевом стиле и без макияжа.

Длинноногая ведущая позировала на ступеньках в шелковом длинном платье нежно-голубого цвета с черным ажурным верхом. При этом она не стала краситься и как-то укладывать волосы, оставив их распущенными.

Леся мило улыбается, глядя на камеру и поднеся одну руку к волосам.

Новый тренд? Леся Никитюк без макияжа обескуражила сеть летним образом

Леся Никитюк появилась в помятом платье-ночнушке (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А вихідні вже пройшли? Сьогодні ПоНЕДІЛЯ? Якась я пом’ята короче", - шутливо подписала кадр Никитюк.

Платье знаменитости действительно изрядно помято, что не преминули заметить ее внимательные фолловеры. Некоторые предположили, что это такой новый тренд, другие же в шутку предложили подарить ведущей утюг.

  • Новий тренд літа
  • Леся, Ви забули плаття погладити
  • Це ж ночнушка, нащо ії прасувати?
  • Очень жарко включать утюг
  • Как Вы прекрасны без мейка
  • Мятое платье это бомба
  • Подарить тебе паровой утюг?
  • Леди Le смелая, выйти в ночнушке - круто
  • Леся я вас обожнюю, комбінацію можна і не прасувати, і так дуже ну дуже гарна
  • Лесе,ви як завжди, така файна
  • Красотка Леська
  • Леся, чому не попрасувала сукеньку?
  • Та ні, Леся забула зняти нічну сорочку, бо на плаття воно не тягне...Капець з цих дизайнерів...
  • Сейчас так модно.

Напомним, что ранее Леся раззадорила сеть фото в крошечном бикини.

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