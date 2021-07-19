Новый тренд? Леся Никитюк без макияжа обескуражила сеть летним образом
Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно озадачила сеть совместным фото с мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом, похвасталась новым летним луком. Однако образ звезды вызвал некоторое недоумение у поклонников.
На фото, опубликованном в Instagram, Леди Ле предстала в платье в бельевом стиле и без макияжа.
Длинноногая ведущая позировала на ступеньках в шелковом длинном платье нежно-голубого цвета с черным ажурным верхом. При этом она не стала краситься и как-то укладывать волосы, оставив их распущенными.
Леся мило улыбается, глядя на камеру и поднеся одну руку к волосам.
Леся Никитюк появилась в помятом платье-ночнушке (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"А вихідні вже пройшли? Сьогодні ПоНЕДІЛЯ? Якась я пом’ята короче", - шутливо подписала кадр Никитюк.
Платье знаменитости действительно изрядно помято, что не преминули заметить ее внимательные фолловеры. Некоторые предположили, что это такой новый тренд, другие же в шутку предложили подарить ведущей утюг.
- Новий тренд літа
- Леся, Ви забули плаття погладити
- Це ж ночнушка, нащо ії прасувати?
- Очень жарко включать утюг
- Как Вы прекрасны без мейка
- Мятое платье это бомба
- Подарить тебе паровой утюг?
- Леди Le смелая, выйти в ночнушке - круто
- Леся я вас обожнюю, комбінацію можна і не прасувати, і так дуже ну дуже гарна
- Лесе,ви як завжди, така файна
- Красотка Леська
- Леся, чому не попрасувала сукеньку?
- Та ні, Леся забула зняти нічну сорочку, бо на плаття воно не тягне...Капець з цих дизайнерів...
- Сейчас так модно.
Напомним, что ранее Леся раззадорила сеть фото в крошечном бикини.