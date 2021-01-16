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Ножки на миллион: Светлана Лобода покорила сеть красотой в изысканном наряде

Новина українською → Суббота 16 января 2021 12:15
Ножки на миллион: Светлана Лобода покорила сеть красотой в изысканном наряде Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Светлана Лобода давно славится изысканным стилем и умением нарядиться на миллион. Она вдохновляет поклонников нарядами, например, недавно Светлана покорила фолловеров в своем микроблоге луком в кожаных ботфортах на высоких каблуках.

В этот раз объектов восхищения поклонников стали стройные ноги Лободы. На фото, которое она запостила в своем микроблоге, она сидит в изысканном коротком наряде, который оголил ноги певицы. Высокие каблуки и маленькая блестящая сумочка дополняют лук.

Ножки на миллион: Светлана Лобода покорила сеть красотой в изысканном наряде

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Как обычно, фанаты буквально засыпали Светлану комплиментами и в очередной раз удивились, неужели можно быть такой красивой?

  • Вы настоящая вообще? Невозможно быть такой клевой!
  • Красиво
  • Крутое платье

Напомним, что Надя Дорофеева резко сменила стиль и стала похожа на Лободу: фанаты отреагировали на новый лук певицы.

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