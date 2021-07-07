Нравлюсь себе, как никогда: Ефросинина в нижнем белье заявила о победе над комплексами

Украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые решилась на откровенную съемку в нижнем белье, а также рассказала о победе над комплексами и принятии своего тела. 42-летняя звезда снялась в социальном ролике известного украинского бренда нижнего белья, чтобы поддержать всех женщин, которые стесняются своего тела.

Маша призналась, что у нее было много комплексов, которые возникли еще с юности из-за некоторых ситуаций.

"В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду - всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой.. Дальше вы все более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему", - начала рассказ Ефросинина.

Ведущая вспомнила свои старые интервью и отметила, что эта история и съемка - о пути к принятию своего тела.

"Мой стиль в одежде называли монашеским. Я же, застегиваясь на все пуговицы, парировала это изящной, как мне казалось, фразой: "сексуальность в глазах, а не в одежде"… До сих пор мне попадаются мои же интервью, где я утверждаю, что никогда не снимусь в белье. Но эта история не про первую обнаженную съёмку в моей жизни, а про мой путь к своему телу. Телу, которое со мной пережило ВСЁ, которое простило мне истязания над ним и ненависть. Телу, которое в один момент сказало мне: "или давай полюбим друг друга, или всё, что ты делаешь с нами - тупая и бездарная трата твоей бесценной жизни", - поделилась Маша.

Сейчас она смогла победить свои комплексы и полюбить свое тело и хотела бы помочь всем девушкам добиться этого.

"Сегодня я нравлюсь себе, как никогда, даже видя, что я далека от модельных стандартов.. Как только я приняла свои особенности, перестала думать о том, как реагируют окружающие на мою заботу о себе и видение себя, мое тело стало моим лучшим союзником, и оно стало хорошеть! Знаю, что в примерочных магазинов по всей Украине тысячи таких девушек, какой была я ещё несколько лет назад - неуверенных в себе, смотрящих с ужасом на себя в зеркале, забывших о том, что уничтоженная кем-то самооценка - это не приговор!

И вот сегодня я с гордостью признаюсь вам в своей победе над комплексами .. И протягиваю руку каждой из вас, кто переживает то же, что и я много лет своей жизни!" - заявила Ефросинина.

Маша Ефросинина больше не стесняется своего тела (фото: instagram.com/mashaefrosinina)