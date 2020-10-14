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Нумеролог раскрыла будущее брака Владимира Остапчука и его возлюбленной

Новина українською → Среда 14 октября 2020 13:46
Нумеролог раскрыла будущее брака Владимира Остапчука и его возлюбленной Владимир Остапчук с возлюбленной Кристиной (фото: пресс-служба)
Автор: Людмила Жукова

Нумеролог рассказал, удачную ли дату свадьбы выбрал Владимир и Кристина

Владимир Остапчук и Кристина Горняк вскоре станут мужем и женой. Пара уже определилась и с датой свадьбы, торжество намечено на 15 октября. Нумеролог дала свой прогноз по поводу "счастливости" даты свадьбы ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" и его возлюбленной.

"Дата, которую они выбрали, с точки зрения нумерологии очень удачная. Не мешает им быть счастливыми или выстраивать свои отношения", – рассказала нумеролог Галина Ганджа.
Также она подробно проанализировала даты рождения Владимира и Кристины и рассказала, какое будущее ждет пару.

Нумеролог раскрыла будущее брака Владимира Остапчука и его возлюбленнойВладимир Остапчук вскоре отметит свадьбу (фото: пресс-служба)

"Сам вид брака, в который они вступают, является кармическим. Кармические отношения нужны для того, чтобы пара сделала какой-то важный шаг в этом мире – то есть, хоть ребенка родите", – отметила нумеролог в эфире программы "Зірковий шлях".

Напомним, что ранее парочка призналась, что дата свадьбы была выбрана случайно и к нумерологам влюбленные не обращались.

Напомним, что в подарок на помолвку девушка получила кольцо Tiffany & Co. и шикарное авто Range Rover. Ведущая программы Катя Осадчая отметила, что длительное время экс-жена Остапчука Елена Войченко говорила о том, что Владимир не дает денег бывшей семье и детям, а тут ведущий дарит новой возлюбленной авто, которое стоит более 50 000 долларов.

Как мы писали ранее, Остапчук раскрыл интересные подробности своей свадьбы.

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