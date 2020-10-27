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Нужно фигачить: Сумская всерьез задумалась над возвращением в "Танцы со звездами"

Новина українською → Вторник 27 октября 2020 17:58
Нужно фигачить: Сумская всерьез задумалась над возвращением в "Танцы со звездами" Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Ольвия Агаркова

Актриса подумывает над тем, чтобы поучаствовать в проекте в следующем году

Ольга Сумская спустя 14 лет после своего участия в шоу "Танцы со звездами" вновь ворвалась на главный паркет страны. В этот раз актрисе досталась важная миссия. Она составила на паркете компанию паре Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко. После выступления трио поклонники "Роксоланы" заговорили о ее возвращении на главный паркет страны, ведь им очень понравилось модерн трио.

Похоже, актриса и сама не против испытать свои силы снова и побороться за победу в шоу, но уже в следующем году. Об этом Ольга порассужала в Instagram. Она поделилась фото из закулисья, на которых позировала одна и в компании своих танцевальных партнеров.

"Спасибо всей команде "Танцев" за это фантастическое вдохновение на паркете и незабываемую атмосферу! Друзья мои, как думаете, стоит ли мне в следующем сезоне попробовать свои силы и тряхнуть, как говорится? Вот Юра Горбунов говорит, что не надо, но так хочется… Эх ... Потому что нужно фигачить, как сказала Даша, день и ночь… Но разве нас этим испугаешь!" - поделилась своими рассуждениями и боевым настроем актриса.

Нужно фигачить: Сумская всерьез задумалась над возвращением в &quot;Танцы со звездами&quot;

Нужно фигачить: Сумская всерьез задумалась над возвращением в &quot;Танцы со звездами&quot;

Нужно фигачить: Сумская всерьез задумалась над возвращением в &quot;Танцы со звездами&quot;

Нужно фигачить: Сумская всерьез задумалась над возвращением в &quot;Танцы со звездами&quot;

Нужно фигачить: Сумская всерьез задумалась над возвращением в &quot;Танцы со звездами&quot;

Нужно фигачить: Сумская всерьез задумалась над возвращением в &quot;Танцы со звездами&quot;

Ольга Сумская решила вновь испытать удачу на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники актрисы поддержали ее смелую идею и заверили, что у Ольги все получится.

  • Оля, невероятная, яркая, очень красивая
  • Олечка, невероятная! Я думаю, стоит, я ждала тебя в этих Танцах и уверена, тебя невозможно испугать тем, что надо "фигачить", ты дашь всем жару!
  • Оля, конечно нужно! Очень хочется увидеть вас в Танцах!
  • Конечно, стоит. Вы прекрасная актриса, и думаю, что вы и Танцуете тоже классно!
  • Обязательно попробуйте, кто знает, выпадет ли еще такой шанс!

Напомним, что ранее Дарья Петрожицкая высказалась о своем уходе из шоу "Танцы со звездами 2020".

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