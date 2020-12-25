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Обещаю любить всегда: Слава из НеАнгелов умилила фанатов семейными снимками, сделанными экс-мужем

Новина українською → Пятница 25 декабря 2020 13:33
Обещаю любить всегда: Слава из НеАнгелов умилила фанатов семейными снимками, сделанными экс-мужем Слава Каминская (instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Слава Каминская недавно взбудоражила своих подписчиков совместным фото с бывшим мужем, подписав снимок в духе "вчера не мой, сегодня опять мой". Затем певица призналась ему в любви и вывела формулу счастливого брака: надо вовремя отпустить.

Перед Новым годом певица решила напомнить подписчикам о вечным ценностях: она запостила фото с детьми возле елки и подписала, что они сделаны "by папа", то есть, бывшим мужем Славы Эдгаром Каминским.

"Главное в безусловной родительской любви - это всегда. Всегда любить, всегда поддерживать, всегда заботиться, всегда принимать. При любых условиях, обстоятельствах ситуациях и настроениях.

Обещаю любить всегда. Даже, когда невестки и зятья переступят порог нашего дома", - написала певица.

Обещаю любить всегда: Слава из НеАнгелов умилила фанатов семейными снимками, сделанными экс-мужемОбещаю любить всегда: Слава из НеАнгелов умилила фанатов семейными снимками, сделанными экс-мужемСлава Каминская с детьми (фото: instagram.com/babaslavka/)

Напомним, Каминская уже подготовилась к праздникам. Помимо прочего, Слава не удержалась от покупки... оленя. По словам певицы, когда она видит скидки, ей срочно нужно все - и она готова вынести из торгового центра, что ее душа желает.

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