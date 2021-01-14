Как с обложки: Светлана Лобода позирует в откровенном бикини на солнечном пляже
Светлана Лобода недавно сообщила своим фанатам, что январь для нее - время с семьей, так что она проводит время со своими родными по максимуму.
Певица отправилась на отдых со своей мамой - и восхитила сеть в купальниках. Стройные блондинки в черных солнечных очках лежат на траве и наслаждаются солнцем прямо посреди зимы. Фанаты подумали, что на фото - сестра Светланы, а не мама.
Также певица запостила вид на безбрежный океан. Светлана стоит в откровенном купальнике, загорелая и счастливая.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)
"Покой и любовь", - написала Лобода.
Поклонники порадовались долгожданному отдыху певицы и засыпали ее комплиментами:
- Фигура - огонь!
- Как с обложки
- Только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото - получаешь эстетическое наслаждение. have a great rest!
- Нереально красиво!
- Какая красота! Просто невероятно! И пляж красивый, море, солнышко, и Светлана Сергеевна такая восхитительная!
Напомним, недавно Светлана Лобода вдохновила поклонников стильным луком: она позирует в высоких стильных черных сапогах на каблуке и белом жакете, сверху - длинное пальто белого цвета. Пробуем повторить образ.