Обнаженная и без макияжа: Дантес показал, как понежился с Дорофеевой в ванной
Надя Дорофеева и Владимир Дантес не так давно вернулись после отдыха на Бали в заснеженый Киев. По признанию певицы, этот отпуск стал одним из лучших в ее жизни. Среди прочего, пара успела посетить специальный сеанс массажа, после чего понежилась в огромной ванной-чане с лепестками экзотических цветов. Конечно же, влюбленные устроили пикнатный романтический фотосет. Владимир решил поделиться приятными воспоминаниями с подписчиками, и показал весьма откровенное фото с обнаженной женой.
На снимке в Instagram певец опубликовал обнаженную Надю без макияжа с цветами в волосах. Он предусмотрительно прикрыл ее голую грудь рукой. Сам Владимир также нежится в воде без одежды.
"Всем поцелуйчик от Нади и удивленное веснушчатое лицо от меня", - подписал пикантное фото Дантес.
Надя и Вова понежились в ванной на Бали (фото: instagram.com/vladimirdantes)
"У тебя там голая Дорофеева, а ты на нас смотришь?" – поинтересовался у Дантеса актер Арсений Попов. "Краши", - описал пикантный снимок друг звездной пары, блогер Ян Гордиенко, который также отдыхал с артистами на Бали. Мужская часть подписчиков искренне позавидовала Владимиру, также поклонники восторгались романтическим и откровенным кадром влюбленных.
- Очень красивая и талантливая пара
- Очень харизматичный мужчина, вообще классная пара
- Я думаю, что невозможно найти более красивую пару, чем вы двое ... И я говорю не только об эстетике
- Какие вы классные
- Рисковый парень ты, Володя, такие фотки выкладывать
- Прекрасные. Романтика
- Такие вы чудесные
- Сладкая парочка
- Каждый мечтает оказаться на месте Дантеса
Напомним, что ранее Надя Дорофеева прогулялась по снегу в одном халате.