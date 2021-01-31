Обнаженная и без макияжа: Дантес показал, как понежился с Дорофеевой в ванной

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не так давно вернулись после отдыха на Бали в заснеженый Киев. По признанию певицы, этот отпуск стал одним из лучших в ее жизни. Среди прочего, пара успела посетить специальный сеанс массажа, после чего понежилась в огромной ванной-чане с лепестками экзотических цветов. Конечно же, влюбленные устроили пикнатный романтический фотосет. Владимир решил поделиться приятными воспоминаниями с подписчиками, и показал весьма откровенное фото с обнаженной женой.

На снимке в Instagram певец опубликовал обнаженную Надю без макияжа с цветами в волосах. Он предусмотрительно прикрыл ее голую грудь рукой. Сам Владимир также нежится в воде без одежды.

"Всем поцелуйчик от Нади и удивленное веснушчатое лицо от меня", - подписал пикантное фото Дантес.

Надя и Вова понежились в ванной на Бали (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"У тебя там голая Дорофеева, а ты на нас смотришь?" – поинтересовался у Дантеса актер Арсений Попов. "Краши", - описал пикантный снимок друг звездной пары, блогер Ян Гордиенко, который также отдыхал с артистами на Бали. Мужская часть подписчиков искренне позавидовала Владимиру, также поклонники восторгались романтическим и откровенным кадром влюбленных.

Очень красивая и талантливая пара

Очень харизматичный мужчина, вообще классная пара

Я думаю, что невозможно найти более красивую пару, чем вы двое ... И я говорю не только об эстетике

Какие вы классные

Рисковый парень ты, Володя, такие фотки выкладывать

Прекрасные. Романтика

Такие вы чудесные

Сладкая парочка

Каждый мечтает оказаться на месте Дантеса

Напомним, что ранее Надя Дорофеева прогулялась по снегу в одном халате.